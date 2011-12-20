مدیران برای نامزدهای انتخاباتی فعالیت نکنند/برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دشمن در آستانه انتخابات به دنبال ایجاد اختلاف میان مسئولان و قومیتهای مختلف کشور است تا بتواند حضور مردم در انتخابات را کاهش دهد.

وی به حضور حداکثری مردم در دوره های گذشته انتخابات اشاره کرد و افزود: مردم همواره حضوری حداکثری را در تمامی انتخاباتهای برگزار شده طی 32 سال گذشته داشته اند و میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات همواره بیش از 70 درصد بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان ادامه داد: دشمن در حال حاضر فعالیتهای مسمومی را برای زیر سوال بردن سلامت انتخابات انجام می دهد اما در واقع بهترین قوانین نظارتی بر انتخابات در ایران وجود دارد و شورای نگهبان نیز همواره نظارت دقیقی بر روند اجرای انتخابات داشته است.

بامری اظهار داشت: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز باید در آستانه انتخابات توجه خاصی به اقدامات خود داشته باشند چون هیچکدام از مدیران حق ندارند از نامزد خاصی دفاع و یا فعالیت انتخاباتی برای یک نامزد خاص انجام دهند و با افراد متخلفی که به این مسئله توجه نکنند طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی در ادامه به حماسه 9 دی اشاره کرد و بیان داشت: کمیته ای برای برگزاری مراسم 9 دی در هرمزگان تشکیل شده و در این روز همایشی برای مشخص کردن ماهیت بسیاری از گروههایی که پس از انتخابات سال 88 دست به فتنه زدند برگزار خواهد شد.