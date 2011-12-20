  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۸

بامری تاکید کرد:

مدیران برای نامزدهای انتخاباتی فعالیت نکنند/برخورد با متخلفان

مدیران برای نامزدهای انتخاباتی فعالیت نکنند/برخورد با متخلفان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان گفت: هیچکدام از مدیران حق ندارند از نامزد خاصی دفاع و یا فعالیت انتخاباتی برای یک نامزد خاص انجام دهند و با افراد متخلفی که به این مسئله توجه نکنند طبق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دشمن در آستانه انتخابات به دنبال ایجاد اختلاف میان مسئولان و قومیتهای مختلف کشور است تا بتواند حضور مردم در انتخابات را کاهش دهد.

وی به حضور حداکثری مردم در دوره های گذشته انتخابات اشاره کرد و افزود: مردم همواره حضوری حداکثری را در تمامی انتخاباتهای برگزار شده طی 32 سال گذشته داشته اند و میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات همواره بیش از 70 درصد بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان ادامه داد: دشمن در حال حاضر فعالیتهای مسمومی را برای زیر سوال بردن سلامت انتخابات انجام می دهد اما در واقع بهترین قوانین نظارتی بر انتخابات در ایران وجود دارد و شورای نگهبان نیز همواره نظارت دقیقی بر روند اجرای انتخابات داشته است.

بامری اظهار داشت: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز باید در آستانه انتخابات توجه خاصی به اقدامات خود داشته باشند چون هیچکدام از مدیران حق ندارند از نامزد خاصی دفاع و یا فعالیت انتخاباتی برای یک نامزد خاص انجام دهند و با افراد متخلفی که به این مسئله توجه نکنند طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی در ادامه به حماسه 9 دی اشاره کرد و بیان داشت: کمیته ای برای برگزاری مراسم 9 دی در هرمزگان تشکیل شده و در این روز همایشی برای مشخص کردن ماهیت بسیاری از گروههایی که پس از انتخابات سال 88 دست به فتنه زدند برگزار خواهد شد.

کد خبر 1488304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها