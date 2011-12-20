  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۷

امیری‌نژاد:

هیئت دولت به هرمزگان سفر می‌کند

هیئت دولت به هرمزگان سفر می‌کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و مسئول روابط عمومی استانداری هرمزگان از سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد امیری‌نژاد گفت: این سفر در قالب دور چهارم  سفرهای استانی انجام می‌شود.

وی افزود: از آنجایی که سفرهای استانی ریاست جمهور در وهله نخست با هدف دیدار با مردم استانها و شنیدن مشکلات و دغدغه‌های آنها صورت می گیرد، خبرنگاران به صورت شفاف و با نگاه خلاقانه خود برنامه‌های رئیس جمهور را برای مردم اطلاع‌رسانی کنند.

مدیر روابط عمومی استانداری هرمزگان در ادامه  به اهمیت سفرهای استاندار و مجموعه مدیران اجرایی استانداری هرمزگان به شهرستانها اشاره کرد و افزود: نگاه ویژه رسانه‌ها به سفرهای شهرستانی  مجموعه مدیران اجرایی استانداری بسیار مهم است و باید طرح و برنامه‌هایی که در این سفرها دنبال می‌شود به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود.

امیری‌نژاد در همین ‌ارتباط‌ به سفر استاندار هرمزگان به شهرستان جاسک اشاره کرد: این سفر 80 مصوبه داشته و اعتباری بالغ بر 180 میلیارد تومان در این فصل سال به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: امروز دشمن در فضای نرم به دنبال القای ناکارآمدی نظام است و از آنجایی که نظام ما یک نظام توانمند با تمام زوایای اخلاقی، انسانی و مردمی است، می‌خواهد مردم را از نظام دور کند، بنابراین باید مراقب باشیم تا ناخواسته اهداف دشمن را در این فضا رقم نزنیم.

کد مطلب 1488305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه