به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد امیرینژاد گفت: این سفر در قالب دور چهارم سفرهای استانی انجام میشود.
وی افزود: از آنجایی که سفرهای استانی ریاست جمهور در وهله نخست با هدف دیدار با مردم استانها و شنیدن مشکلات و دغدغههای آنها صورت می گیرد، خبرنگاران به صورت شفاف و با نگاه خلاقانه خود برنامههای رئیس جمهور را برای مردم اطلاعرسانی کنند.
مدیر روابط عمومی استانداری هرمزگان در ادامه به اهمیت سفرهای استاندار و مجموعه مدیران اجرایی استانداری هرمزگان به شهرستانها اشاره کرد و افزود: نگاه ویژه رسانهها به سفرهای شهرستانی مجموعه مدیران اجرایی استانداری بسیار مهم است و باید طرح و برنامههایی که در این سفرها دنبال میشود به صورت شفاف به مردم اطلاعرسانی شود.
امیرینژاد در همین ارتباط به سفر استاندار هرمزگان به شهرستان جاسک اشاره کرد: این سفر 80 مصوبه داشته و اعتباری بالغ بر 180 میلیارد تومان در این فصل سال به این شهرستان اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: امروز دشمن در فضای نرم به دنبال القای ناکارآمدی نظام است و از آنجایی که نظام ما یک نظام توانمند با تمام زوایای اخلاقی، انسانی و مردمی است، میخواهد مردم را از نظام دور کند، بنابراین باید مراقب باشیم تا ناخواسته اهداف دشمن را در این فضا رقم نزنیم.
نظر شما