عرضه ماده دارویی از گیاه زردچوبه برای درمان آلزایمر

دکتر رامین عطایی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی در زمینه درمان بیماری آلزایمر گفت: این طرح با عنوان "اثرات محافظتی نورونی داروی کورکومین در مقابله عوارض ناشی از نوروتوکسین هموسیستئسن" در مغز موش صحرایی اجرایی شد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح توضیح داد: نوروتوکسین هموسیستئسن را به عنوان مدلی از آلزایمر در موش ایجاد کردیم به این صورت توانستیم حافظه موش را مختل و اثرات محافظتی "کورکومین" را بر روی موشهای مبتلا به آلزایمر بررسی کنیم.



عطایی، "نوروتوکسین هموسیستئسن" را متابولیک سمی توصیف کرد و ادامه داد: سطح این ماده به دلیل کمبود برخی از ویتامین ها مانند B6، B12 و B1 در بدن افزایش می یابد و محققان معتقد هستند که افزایش این متابولیک در بدن در بروز برخی بیماریها مانند آلزایمر و عروق قلبی موثر است.



مجری طرح همچنین "کورکومین" را ماده موثره گیاه زرد چوبه هندی دانست و اظهار داشت: این ماده نوعی آنتی اکسیدان است که به دلیل مشابه بودن آن با ویتامین E اخیرا در کشورهای دنیا به عنوان دارو پذیرفته شده ولی در ایران توجهی به آن نشده است.



وی با بیان اینکه در این پژوهش موفق به استخراج ماده کورکومین از گیاه زردچوبه هندی شدیم، اضافه کرد: کورکومین ماده ای فرار است از این رو باید به روشهای مختلفی مانند روشهای تقطیر در دستگاه های ویژه آن را استخراج کرد که در این پروژه با استفاده از این روش موفق به استخراج این ماده شدیم.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به مزایای این ماده خاطر نشان کرد: کورکومین نوعی آنتی اکسیدان است و می تواند از عروق محافظت کند. علاوه بر این خاصیت ضد التهابی و برطرف کننده تجمیع پلاکتهای آمیلوئید در مغز دارد. این مزیت باعث می شود در مبتلایان به آلزایمر در کاهش اثرات مضر تجمیع پلاکتهای آمیلوئید در مغز این بیماران موثر باشد.



عطایی ضد سرطانی بودن را از دیگر مزایای این ماده عنوان کرد و گفت: این ماده دارای خاصیت ضد سرطانی است که در حال حاضر در آمریکا از این ماده برای درمان سرطان روده تحقیقاتی انجام شده است که نتایج این تحقیقات حاکی از اثرات درمانی این ماده در سرطان روده است.



مجری طرح با اشاره به نتایج به دست آمده از این پژوهش، ادامه داد: این تحقیق بر روی بیماری آلزایمر انجام شد. ماده کورکومین به دست آمده در موشها تزریق شد و نتایج به دست آمده نشان داد که این دارو می تواند در درمان بیماری آلزایمر موثر باشد.



عطایی با بیان اینکه این ماده در گیاه زردچوبه ایرانی موجود است، توضیح داد: جذب گوارشی ماده موثره گیاه زردچوبه ایرانی ضعیف است از این رو درصدد هستیم تا با استفاده از نانو فناوری جذب گوارشی آن را افزایش دهیم.



وی با بیان اینکه طرح استخراج ماده کورکومین از گیاه زردچوبه به پارک فناوری مازندران ارائه شد، افزود: از آنجایی که در حال حاضر ماده کورکومین با قیمت بالا از خارج وارد می شود، با اجرای این طرح و حمایت پارک فناوری مازندران می توان این ماده را با قیمت های پایین تر در داخل کشور استخراج کرد.