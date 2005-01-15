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۲۶ دی ۱۳۸۳، ۲۱:۲۳

شيخ الازهر خشونت درعراق را محكوم كرد

محمدطنطاوي شيخ الازهر مصر كشتن عراقيهايي را كه با نيروهاي آمريكايي همكاري مي كنند محكوم كرداما ازهرگونه انتقاد از عمليات كه عليه نيروهاي آمريكايي درعراق صورت مي گيرد خودداري كرد.

به گزارش خبرگزاري مهرطنطاوي درمصاحبه با روزنامه "الرياض"عربستان سعودي كه امروزمنتشرشد گفت : اقدامات مانند كشتارمردم ، تخريب منازل و كشتن شماري از مسئولان عراقي يك جنايت است نه جهاد.

درحالي كه افراد مسلح مستقردرعراق همزمان با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات سراسري عراق در 30 ژانويه (10 بهمن ماه) حملات خود را عليه شيعيان و مسئولان انتخاباتي و نيروهاي امنيتي تشديد كرده اند تا مانع از برگزاري انتخابات شوند، شيخ طنطاوي بارديگرتمام عراقيها را با وجود تحريم انتخاباتي از سوي برخي احزاب سني به شركت درانتخابات سراسري فرا خواند.

شيخ الازهرمصرعمليات تروربا استفاده ازخودروهاي بمبگذاري شده،حمله به اموال ودارييهاي مردم عراق را يك اقدام خرابكارانه توصيف كرد و گفت كساني كه دست به چنين اعمال مي زنند تروريست هستند ومستحق مرگ مي باشند.

کد مطلب 148831

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