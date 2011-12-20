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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۵

امینی زاده:

مردم در 9 دی حماسه بزرگی را در دفاع از ولایت رقم زدند

مردم در 9 دی حماسه بزرگی را در دفاع از ولایت رقم زدند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس گفت: مردم غیور ایران در 9 دی ماه سال 88 حماسه بزرگی را در دفاع از ولایت و اصول انقلاب اسلامی رقم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس با اشاره به نزدیک بودن 9 دی ماه، بیان داشت: 9 دی سال 88 یکی از روزهای بزرگ در تاریخ ملت ایران محسوب می شود و مردم غیور ایران در این روز حماسه بزرگی را در دفاع از ولایت و اصول انقلاب اسلامی از خود برجای گذاشتند.

وی ادامه داد: تمامی مدیران وظیفه دارند حماسه ملی و دینی 9 دی را گرامی بدارند و تمامی امکانات مورد نیاز را برای برگزاری هرچه بهتر مراسم گرامیداشت 9 دی ماه فراهم کنند.

فرماندار بندرعباس در ادامه به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: انتخابات همواره برای ملت بزرگ ایران تعیین کننده بوده و هست و مردم با حضور گسترده در انتخابات سرنوشت خود را رقم می زنند.

امینی زاده تاکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان بندرعباس وظیفه دارند به بهترین شکل ممکن در برگزاری مطلوب انتخابات کمک کنند و خوشبختانه تاکنون نیز دستگاههای اجرایی همکاری خوبی را داشته اند.

کد مطلب 1488310

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