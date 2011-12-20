هزار پیچ؛ تپه گردشگری شمال/ "سوگله" آزاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته شورای اسلامی شهر گرگان در اقدامی شگفت انگیز با ساخت و ساز بر روی منطقه هزارپیچ موافقت کرد و این لایحه موجب پیگیری جمعی از شهروندان و دوستداران طبیعت و نهایتا مخالفت فرماندار گرگان با این مصوبه شد.

این تپه از قدیم یکی از مکان های تفرج گاهی مردم گرگان محصوب می شد و سال ها محل مناقشه شهرداری گرگان وتعدادی از تعاونی هایی بود که نزدیک به 30 سال پیش بخش هایی از این تپه را خریداری کرده بودند تا برای اعضای خود خانه مسکونی بسازند.

سرانجام پس از کش وقوس های بسیار این مسئله با واگذار کردن زمین به تعاونی ها در دیگر نقاط، بخشی از معضل هزار پیچ گرگان رفع شده است و مسئولان معتقد هستند تپه زیبای هزار پیچ برای نسل آینده گرگان باقی می ماند وزمینش زیر پای بتن و آهن نخواهد رفت.

شهردار گرگان در این باره گفت: بخش هایی از زمین های هزارپیچ را از تعاونی ها خریداری کرده ایم واز 12تعاونی که دارای زمین در این منطقه بودند تنها به دو تعاونی ورود پیدا نکردیم و10تعاونی دیگر یا کارش تمام شده است ویا در حال پیگیری است.

ابراهیم کریمی با اشاره به اینکه برای بقیه هم امکانات لازم فراهم است وهیچ شکی نیست هزار پیچ در آینده ای نزدیک آزاد می شود.

وی افزود:197هکتار از اراضی منابع طبیعی در هزار پیچ در تفاهمی اولیه به صورت امانت در به ما تحویل داده شده است واین طبق بند ج ماده 117برنامه پنجم است وکه وزارت جهاد را مکلف کرده است تا اراضی را به صورت امانت به ما تحویل دهد.

هزار پیچ گرگان بزرگترین تپه گردشگری شمال

کریمی گفت: هزار پیچ در مساحتی بالغ بر 300 تا 350 هکتار به یکی از بزرگترین تپه های گردشگری شمال کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: مکان شهر بازی نیز با تمام امکانات احتمالا در هزار پیچ خواهد بود واین طرح ظرف سه تا چهار ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد وسرمایه گذار آن مشخص خواهد شد.

عضو شورای شهر گرگان نیز در این رابطه گفت: ساخت و ساز در این منطقه به صورت 100 درصد انجام نخواهد شد.

چراغعلی افزود: اراضی یکی از تعاونی ها 100 درصد تملک شده است و به یکی از تعاونی ها نیز زمین معوض داده شده است و زمین های تعدادی از مالکین نیز خریداری شده است وامیدوار هستیم ساخت وساز در این منطقه انجام نشود.

ساخت وساز در هزار پیچ انجام نخواهد شد

فرماندار گرگان با تایید سخنان دیگر مسئولان شهری گرگان گفت: ساخت و ساز در هزار پیچ انجام نخواهد شد، بخش وسیعی از املاک این منطقه خریداری شده است و تقریبا با 90 درصد تعاونی ها توافق صورت گرفته است و مجوز ساخت وساز در این منطقه صادر نخواهد شد.

جعفر گرزین ادامه داد: رایزنی برای حل معضل پسماند در هزار پیچ نیز در حال انجام است و چون اعتبار ملی می خواهد نیازمند زمان است و اگر تامین اعتبار صورت گیردپسماند از هزار پیچ انتفال پیدا می کند.

هزار پیچ، منظقه ویژه گردشگری می شود

وی از رایزنی برای حضور سرمایه گذاران در هزار پیچ به عنوان منطقه ای که می تواند منطقه گردشگری ویژه شهر گرگان محصوب شود نیز خبر داد.

***

گفته های مسئولان شهر گرگان درخصوص هزار پیچ اگرچه امید بخش است اما باید منتطر اجرایی شدن آن بود تا تپه هزار پیچ که به نوعی ریه گرگان نیزمحسوب می شود وبعد از نهارخوران از دیدنی ترین مناطق شهر گرگان است همچنان برای نسل آینده گرگان سبزباقی بماند.

هزار پیچ " یا " هزارچم"، تپه ای مشرف بر شهر و دارای چشم انداز وسیعی بر شهر گرگان است. این منطقه از معدود تفریحگاه های این شهر است که در مقطعی شاهد پاک تراشی جنگل بود اما با درخت کاری مجدد، در سالهای اخیر دوباره تفریحگاهی برای مردم و میزبانی برای برخی از گونه های جانوری بومی فراهم شد.