علی نیکوسخن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل نبود ماشین‌آلات چاپ در بسیاری از غرفه‌های نمایشگاه امسال گفت: این مشکل به خاطر عدم تمایل نمایندگان کمپانی‌های خارجی برای عرضه ماشین‌آلات در نمایشگاه است.

وی افزود: ما سال‌ها است که می‌گوییم نمایشگاه محل عرضه توانمندی‌‌ها و در واقع بهانه‌ای است برای تولید کننده‌ها و مشاغل و فعالان این حوزه؛ چه در داخل و چه در خارج تا دستاوردهایشان را به نمایش درآورند، اما نمایندگان کمپانی‌های خارجی به گرانی غرفه‌ها اعتراض دارند.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران اضافه کرد: در بخش ارزی نمایشگاه امسال، اجاره هر متر غرفه 245 یورو بود. از طرفی خود ماشین‌آلات هم گران هستند و لذا فروشنده رغبتی نشان نمی‌دهد که 100، 200 میلیون برای 4 روز نمایشگاه هزینه کند و بعد هم دستاوردی برایش نداشته باشد.

نیکوسخن گفت: باید به اینها مشکلاتی را که هنگام خروج از گمرک و کلی مسائل دست و پاگیر اداری، گریبانگیر شرکت کنندگان خارجی می‌شود، اضافه کرد و با این وجود طبیعی است خارجی‌ها رغبت زیادی نشان نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: آنها (شرکت کنندگان خارجی) می‌دانند که نمی‌توانند کالای خود را در این نمایشگاه بفروشند. در زمان ترخیص کالا از گمرک و حمل و نقل و هم با مشکلات اداری روبه رو می‌شوند و در این موارد هم با آنها همکاری نمی‌شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران اضافه کرد: تا زمانی که مسئولان امر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه صادرات و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به این قضیه توجهی نکنند، اقدامات و صحبت‌های ما نتیجه نمی‌دهد و آب در هاون کوبیدن است.

نیکوسخن گفت: ما 20 سال است که در مورد صنعت چاپ و 10 سال است در مورد نمایشگاه صحبت می‌کنیم، ولی نمایشگاه هر سال مانند روال قبل عمل می‌کند؛ نمی‌شود که ما انتقادی بکنیم و راه حل و پیشنهادی بدهیم اما به آن عمل نشود و آنها حرف خودشان را بزنند.

وی که خود از اعضای ستاد برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی است، در پاسخ به این سئوال که «با این وصف پس چرا هر سال این نمایشگاه را برگزار می‌کنید؟» تاکید کرد: اگر قرار باشد ما به عنوان بخش خصوصی این صنعت به این دلایل نمایشگاه را برگزار نکنیم، مسئولان به دلیل اینکه درآمد برایشان ملاک است، آن را واگذار می‌کنند به شخص یا یک صنف دیگر.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران اضافه کرد: ما نمی‌توانیم ببینیم یک چیزی که مربوط به ما است، دست دیگری که ربطی به چاپ ندارد، افتاده باشد و کار را خرابتر ‌کند. بنابراین ما چاره‌ای نداریم و باید بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم و نگذاریم بدتر بشود و کار به دست کسانی بیفتد که حتی الفبای چاپ را بلد نیستند و صرفا به چاپ دیدی تجاری دارند.

نیکوسخن در پایان از توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ویژه معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه و دفتر امور چاپ آن به مشکلات و مسائل صنعت چاپ قدردانی کرد.