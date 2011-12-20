پژوهشکده ها رابطه دانشگاه و بخش صنعت را تقویت کنند

مهدی پری زاده در گفتگوبا خبرنگار مهر، اظهار داشت: حمایت سریع و آشکار مسئولان دانشگاه ها نقش عمده ای در تحول سطح پژوهشکده های دانشجویی در دانشگاه ها دارد.
وی افزود: پژوهشکده های دانشگاهی از نیاز های اساسی دانشجویان بوده و بی توجهی به این پژوهشکده ها موجب رکود علمی در دانشگاه ها می شود.
مسئول پژوهشکده علم الهدی دانشگاه بیرجند تصریح کرد: انجام طرح های پژوهشی در راستای فرهنگ سازی مفید ترین نوع پژوهش بوده وطرح های پژوهشی باید براساس نیاز سنجی جامعه ارائه شود.
پری زاده ادامه داد: ترویج علم محوری مبتنی بر اخلاق اساسی ترین وظیفه پژوهشکده های دانشگاهی است که باید به آن پرداخته شود.
وی با بیان این که پژوهشکده های دانشگاهی محور جهش علمی کشور هستند، یادآورشد: عدم بودجه کافی مهم ترین معضل پژوهشکده های دانشگاهی است.
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