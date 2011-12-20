پری زاده در گفتگو با مهر: پژوهشکده ها رابطه دانشگاه و بخش صنعت را تقویت کنند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول پژوهشکده شهید علم الهدی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه رابطه دانشگاه و بخش صنعتی کشور باید تقویت شود، گفت: درصورت تامین تجهیزات مورد نیاز دانشجویان می توانیم شاهد شکوفایی بخش علمی کشور باشیم.