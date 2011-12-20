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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

رئیس تبلیغات اسلامی خبر داد:

مبلغات سنتی سمنان آموزش می بینند

مبلغات سنتی سمنان آموزش می بینند

سمنان - خبرگزاری مهر: رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از آموزش مبلغات سنتی این شهرستان به منظور آشنایی بیشتر آنها با مبانی دین، اعتقادات و معارف اسلامی خبر داد.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا سه شنبه در گفتگو با مهر افزود: این دوره به صورت کارگاه آموزشی در شش ساعت آموزشی برگزار و تعداد 30 نفر از خواهران در این دوره شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: ویژگیهای مبلغ و احکام، تقلید، طهارت، نجاسات، مطهرات، وضو، غسل، تیمم، روزه، امر به معروف و نهی از منکر، نذر، قسم، حج، خمس، زکات و احکام بانوان مطابق با سطح تحصیلات شرکت کنندگان از جمله موضوعات این کارگاه آموزشی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اظهار داشت: در پایان این کارگاه از متقاضیان آزمون کتبی گرفته و در مراحل بعدی به شرط اخذ حد نصاب نمره کتبی از آنان آزمون شفاهی گرفته شود.

تقوی نیا اضافه کرد: آزمون شفاهی شامل، قرائت نماز، قرائت قرآن، فن سخنوری و مرثیه خوانی است و از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب کرده اند توسط استادان مجرب که در زمینه های فوق تخصص دارند، آزمون شفاهی به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 1488319

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