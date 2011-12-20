ورزش بانوان گلستان گرفتار تور مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان ورزشکار گلستان در عرصه مختلف ورزشی در سطح ملی و منطقه ای پا به پای مردان همراهی کردند و از اعتبار ورزش استان دفاع کرده اند.

در حال حاضر بیش از 42 نایب رئیس بانوان در هیئت های ورزشی استان فعال است و به رغم مشکلات، شمار ورزشکاران و تیمهای ورزشی بانوان رشد چشمگیری یافته است.

مسئول ورزش بانوان گرگان در این زمینه با اشاره به احداث سالن ورزشی ویژه بانوان در شهرستان گفت: این سالن که به بخش خصوصی واگذار شده، هنوز تجهیز نشده است.



سمیه گوهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین سالن دیگری نیز بصورت رایگان در اختیار ورزشکاران بانو قرار داده شده است.

وی گفت: 18 نفر مسئول ورزش بانوان در استان فعالند که بدون حقوق و قرارداد مشغول به کار هستند، به امید اینکه یک روزی بتوانند استخدام شوند.

نایب رئیس هیئت شنا و شیرجه نیز گفت: در استان استعدادهای ورزشی کشف می شود ولی نمی توانند این استعدادها را در استان نگه دارند.

بهار کرامت لو، نداشتن بودجه و نبود اسپانسر را از جمله مشکلات فراروی ورزش بانوان اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ما نیازمند این هستیم که با توان علمی و تجربی مربیان را بالا ببریم و فدراسیون می توانند مربیان را به استان اعزام کنند و نظارت بیشتری داشته باشد.



کرامت لو بیان داشت: ورزشکاران و استعدادهای زیادی در استان وجود دارند ولی از نظر مالی حمایت نمی شوند.



مسئول ورزش بانوان شهرستان گنبد نیز گفت: افتخارات ورزشی امروز نشان از ارزش گذاشتن دولت و توجه به ورزش بانوان است.



فاطمه نجفی بیان داشت: خواسته های ما ایجاد امکانات برابر بین زن و مرد، ایجاد ارتباط با بخش های استانی و شهرستانی، توزیع امکانات و وسایل مورد نیاز است.



وی حمایت مادی از تیمهای ورزشی بانوان را از دیگر خواسته ها مطرح کرد.

نجفی عنوان کرد: در گنبد یک سالن احداث شده ولی بعد از گذشت چند سال از سفر ریاست جمهوری هیچ اعتباری به این پروژه داده نشده است.

خدیجه صفار نایب رئیس هیئت تنیس نیز بیان داشت: هیئت های ورزشی بانوان در سال های اخیر با توجه مسئولان استان توانست به ارزش های خود دست پیدا کند.

وی گفت: رسیدن به موفقیت نیاز به برنامه ریزی و حمایت مالی دارد، این درحالیست که تیم های استان همیشه با مشکلات مالی و اسپانسر مواجه بوده اند.

صفار، نداشتن فضای اختصاصی به ویژه سالن های ورزشی اختصاصی و نبودن مربیان با تجربه را از جمله مشکلات برشمرد.

معاون توسعه ورزشهای همگانی اداره کل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: بانوان استان، اعتبارات تخصیصی جوابگوی هزینه های برگزاری و اعزام به مسابقات و سایر نیازهای آموزشی و تجهیزاتی نیست.



الهه غیناقی عنوان کرد: عدم نظارت فدراسیونها بر قراردادهای ورزشکاران در مسابقات لیگ کشوری از دیگر مشکلات است.

غیناقی بیان داشت: با توجه به عدم توانایی مالی هیئت ها و باشگاههای ورزشی، عدم حمایت و سرمایه گذاری جدی بخش خصوصی، حفظ و نگهداری مقام وموقعیت های قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مشکلات جدی مواجه است.



معاون توسعه ورزش بانوان گلستان همچنین به نبود استخر ویزه بانوان در سطح استان اشاره کرد.

وی اظهار داشت: مرکز استان و اغلب شهرستانها فاقد خوابگاه مناسب و مجهز جهت استفاده ورزشکاران هستندو این امر هزینه های زیاد را برای میزبانی و برگزاری مسابقات و سایر فعالیتها بر هیئت های ورزشی بانوان تحمیل می کند.



غیناقی بیان داشت: کمبود نیروی انسانی متخصص به ویژه کارشناسان تربیت بدنی به منظور نظارت و هدایت فعالیتهای ورزشی در ادارات تربیت شهرستانها و بخش ها از مشکلات جدی ورزش بانوان استان است.



وی اظهار داشت: کمبود اعتبارات جاری با توجه به نیازهای بخش ورزش بانوان با داشتن 42 نایب رئیس هیئت ورزشی و 19 مسئول ورزش بانوان شهرستانها و بخش ها و اعزام در رده های سنی مختلف برای هر هیئت از مشکلات و تنگناهای اساسی است.