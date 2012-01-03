بدهی 11 میلیاردی مشترکان یزد به آبفا/ میانگین مصرف هر انشعاب 17مترمکعب

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی در نشستی خبری اظهار داشت: واحدهای تجاری نزدیک به دو میلیارد تومان و واحدهای مسکونی نزدیک به 9 میلیارد تومان به آبفا بدهکارند.

وی در مورد تاثیر هدفمندی یارانه ‌ها بر مصرف آب در استان یزد نیز بیان داشت: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ‌ها، مصرف آب در استان یزد کاهش 12 درصدی داشته است.

اسلامی با بیان اینکه یزد پیش از اجرای این قانون نیز به دلیل شرایط جوی و آب و هوایی، شهری مصرف گرا نبوده است، افزود: این میزان صرفه ‌جویی مطلوب است اما باید با آموزش مردم و فرهنگ ‌سازی در این زمینه، میزان صرفه ‌جویی در مصرف آب را افزایش داد.

مصرف آب مشترکان یزدی در تابستان به 2.5 برابر حد معمول می رسد

وی میانگین مصرف سالانه برای هر انشعاب را 17 مترمعکب اعلام کرد و یادآور شد: بعد از هدفمندی یارانه ‌ها میل به صرفه‌ جویی بیشتر شده است اما به خاطر شرایط جوی استان، مصرف در تابستان به 2.5 برابر هم می ‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: در مردادماه میزان مصرف آب مشترکان یزد به دو میلیون مترمکعب نیز رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود و با توجه به جمعیت استان یزد، در مردادماه میزان مصرف هر نفر در استان یزد 10 میلیون مترمکعب بوده است که این میزان در دی ‌ماه به 4.5 میلیون مترمکعب رسیده است.

همه مصوبات سفر رهبری به یزد اجرایی شده است

اسلامی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد اظهار داشت: مصوبات این سفر پر خیر و برکت 12 مورد بوده که به طور کامل اجرا شده است.

وی آبرسانی به اشکذر، ابرکوه، نیر، هرات، ساخت 50 هزار مترمکعب در شهرهای مختلف و 78 کیلومتر شبکه انتقال آب را از مهمترین این مصوبات برشمرد.

اسلامی ادامه داد: در سفرهای هیئت دولت نیز در حوزه آب و فاضلاب، کارهای بسیار مطلوبی انجام شده و هم‌ اکنون 100 میلیارد تومان کار عمرانی در دست اجرا داریم.

مردم ندوشن تابستان آینده از آب انتقالی استفاده می کنند

وی عنوان کرد: به جز ندوشن، بهاباد و خضرآباد، آب ‌رسانی به همه شهرهای یزد از طریق خط انتقالی انجام شده و در بهاباد نیز کار پیشرفت 30 درصدی داشته است.

اسلامی ادامه داد: در ندوشن نیز اگر اعتبارات کافی تخصیص یابد، تابستان آینده مردم از آب انتقالی استفاده خواهند کرد و در خضرآباد نیز کار در دست بررسی است.

اسلامی با بیان اینکه هم ‌اکنون 330 هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در استان یزد داریم، عنوان کرد: مخازن 10 هزار مترمکعبی در شهرهای میبد، اردکان و بهاباد در دست احداث است.

عمر لوله های شبکه آبرسانی یزد فقط یک سال است

اسلامی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به عمر شبکه ‌های آب ‌رسانی استان یزد ادامه داد: عمر لوله ‌های شبکه آب ‌رسانی معمولا یک‌ سال است و هر سال ناچار به نوسازی لوله ‌ها هستیم.

وی میزان تلفات آب در شبکه آب‌ رسانی استان یزد را 18.5 درصد اعلام کرد و افزود: اکنون بهترین شبکه آب ‌رسانی آبفای استان یزد مربوط به اردکان است و در مجموع 400 کیلومتر از شبکه آب‌ رسانی استان نیاز به نوسازی دارد.

کاهش 12 درصدی مصرف آب توسط مشترکان یزدی در سال جاری

اسلامی همچنین با مقایسه‌ای در میزان مصرف آب در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: در شش ماه نخست امسال هشت درصد کاهش مصرف داشته‌ ایم و این در حالی است که میزان درخواست انشعاب جدید چهار درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: با احتساب دریافت انشعاب‌ جدید، در مجموع در استان یزد در شش ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته با کاهش 12 درصدی مصرف آب مواجه بوده ‌ایم.