نظارت مجلس برفعالیتهای مالی افزایش یابد

غلامرضا اسدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تدوین بهترین قانون بدون انجام نظارت فاقد اثر گذاری است، به همین دلیل اعتقاد دارم این مولفه باید پر رنگ تر باشد.

وی با بیان اینکه خلاء نظارت در کشور آثار و تبعات تخریبی زیادی دارد، بیان کرد: هشدارهای به هنگام قوه قضائیه می تواند تخلفات را کاهش دهد.

سخنگوی اصل 90 مجلس با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با تدوین قانون برنامه پنجم توسعه در جهت تحقق برنامه های بلند مدت کشوری گام های خوبی برداشته شده است.

وی افزود: مجلس تلاش می کند برای رونق اقتصاد باب گفتگو بخش خصوصی با دولت را باز کند، این اتفاق در سراسر کشور باید عملیاتی شود تا آثار و ثمرات آن به نفع مردم باشد.

اسداللهی ارتقاء شاخص های مناطق محروم، توزیع عادلانه ثروت، تقسیم منطقی منابع مالی را از جمله اقداماتی دانست که در مجلس برای آن وقت گذاشته شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه مجلس نسبت به واریزهای قانون هدفمند کردن یارانه ها حرف دارد، گفت: باید ساز و کاری تعریف شود که نظارت مجلس اثر مطلوب خود را بر روند تمام مصوبات بگذارد.

وی وجود برخی اختلافات بین نمایندگان و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری را باعث کاهش سهم خراسان رضوی از تملک دارایی کل کشور دانست و از عدم اختصاص ردیف خاصی برای شهر مشهد ابراز تاسف کرد.

اسداللهی یادآور شد: برخی از مصوبات سفرهای رئیس جمهور اجرایی نشده است که باید در خصوص تحقق آنها نیز چاره اندیشی شود.