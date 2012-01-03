مصرف فرآورده های نفتی در خراسان جنوبی 24 درصد کاهش یافت

احمد واحدیان ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح روند مصرف پنج فرآورده نفتی در استان در طی یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و اظهارداشت: در مجموع پنج فرآورده نفتی شامل بنزین سوپر، بنزین معمولی، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره 654 هزار و 208 متر مکعب مصرف در استان داشته ایم.

وی بیان داشت: در 12 ماهه اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک هزار و 267 مترمکعب بنزین سوپر در استان مصرف شده است که نسبت به مدت مشابه چهار درصد کاهش مصرف داشته است.

مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی با بیان اینکه توزیع بنزین سوپر تنها در شهرستانهای بیرجند و قاین انجام می شود، تصریح کرد: مصرف این فرآورده نفتی در قاین 81 درصد و بیرجند 31 درصد کاهش داشته است.

واحدیان ابوترابی به کاهش 7.5 درصدی مصرف بنزین معمولی در استان اشاره کرد و افزود: در این مدت 17 هزار و 534 متر مکعب بنزین معمولی در استان به مصرف رسیده است.

وی با بیان اینکه بیشترین کاهش مصرف بنزین معمولی با 16 درصد کاهش در شهرستان نهبندان بوده است، عنوان کرد: شهرستان های سربیشه، سرایان و فردوس 10 درصد، بشرویه 9 درصد، درمیان هفت درصد، قاین شش درصد و بیرجند پنج درصد کاهش مصرف داشته اند.

مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی گفت: 14.5 درصد مصرف بنزین استان با نرخ 100 تومان، 74.5 درصد با نرخ 400 تومان و 11 درصد با نرخ 700 تومان به مصرف رسیده است.

ابوترابی میزان مصرف نفت سفید در استان را 97 هزار و 304 متر مکعب اعلام کرد و ادامه داد: مصرف این فرآورده در استان نیز 27 درصد کاهش داشته است.

به گفته این مسئول شهرستان سرایان با 59 درصد کاهش بیشترین روند کاهش مصرف نفت سفید را در استان داشته است.

ابوترابی با اشاره به مصرف 289 هزار و 16 متر مکعب نفت گاز در استان و کاهش 12 درصدی آن نسبت به سال گذشته بیان کرد: بیشترین مصرف نفت گاز در استان در بخش حمل و نقل با 189 هزار و 997 متر مکعب به مصرف رسیده که نسبت به سال گذشته نیز شش درصد کاهش مصرف داشته است.

وی مصرف نفت گاز در صنایع استان را 18 هزار و 111 متر مکعب اعلام کرد و گفت: در بخش کشاورزی نیز 40 هزار و 142 متر مکعب و در بخش نیروگاهی 25 هزار و 531 متر مکعب نفت گاز مصرف شده است.

وی افزود: مصرف نفت گاز در بخش نیروگاهی 10 درصد افزایش مصرف داشته است.

مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی اظهارکرد: در مدت زمان اجرای قانون هدفمندی 91 هزار متر مکعب نفت کوره نیز در استان به مصرف رسیده که 56 درصد کاهش مصرف را داشته ایم.