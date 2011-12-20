به گزارش خبرنگار مهر، رتبه سوم طلاق خراسان رضوی در کشور، رشد آمار روابط دختر و پسر، علاقه مندی به عرفانهای کاذب و کاهش علاقه نوجوانان و جوانان به امور دینی و احکام مذهبی از اساسی ترین مسائلی است که نظام آموزشی کشور با آن روبه روست.

حضور بی هدف جوانان در خیابانها، پارکها، قهوه خانه های سنتی و پاساژگردی از جمله ناهنجاریهایی است که به زعم کارشناسان تعلیم و تربیت در پایتخت معنوی کشور، ناشی از کاستیهای تربیت دینی است.

عدم آگاهی خانواده ها، پرسشگری جوانان را به شبهه تبدیل کرده است و گاه ناکارآمدی یک مربی نیز چنان آنها را آسیب رسانده و چالش ساز می شود که محفلهای نوپا و کلمه پردازی صاحبان آن دنیای سالم نوجوان را به سقوط مذهبی می کشاند.

نوجوانی از مهمترین دوره های حیات یک انسان است. این برش از زندگی با بلوغ آغاز می شود. تغییرات جسمانی دختران بین 11 تا 14سالگی و برای پسران نیز 13 تا 16 سالگی تعریف شده است.

برخی تحقیقات نشانگر کاهش سن بلوغ به لحاظ نحوه تغذیه و تماشای صحنه های غیر اخلاقی فیلمهای ماهواره ای، نیز هست.

تربیت دینی

تربیت دینی از خانواده شروع و در مدرسه نضج می گیرد.اجتماع و عواملی نظیر، الگوها، رسانه ها و شبکه اطلاع رسانی دیداری و شنیداری نیز در این خصوص بسیار کارساز و دخیلند.

اینکه مربیان تربیتی آیا دارای صلاحیت لازم بوده، چگونه به سوالات و شبهات پاسخ دهند و آسیب شناسی و اشکالات موجود در این راه چیست، از مسایل روز آموزش و پرورش است و حتی خانواده ها را نگران می سازد.

مشاور یکی از مدارس خاص می گوید: با چند تن از دانش آموزان نشسته بودم که مربی پرورشی مدرسه از در وارد شد. ایشان بدون مقدمه با اشاره به نحوه پوشش یکی از دانش آموزان خطاب به من گفت: اگر شما امسال حجاب همین دانش آموز را درست کردید، هنر کردید.

وی می افزاید: پس از رفتن ایشان نحوه بیان و نوع عملکرد آن مربی، از سوی تمام دانش آموزان زیر سوال رفت.

محمدی معلم یکی از دبیرستانهای دخترانه مشهد معتقد است: گاهی اجبار و عدم الگوسازی و تعامل با خانواده نتیجه عکس دارد.

وی می گوید: من بارها شاهد بودم دختران پشت در مدرسه حجابشان را کامل می کنند و وارد می شوند.

دبیر یکی از هنرستانهای پسرانه مشهد نیز از حضور بدون وضوی برخی دانش آموزان در نماز یاد می کند و می گوید: شرایطی نظیر آب سرد، عدم تهویه مناسب نمازخانه ها و گاهی اجبار در نماز آنان را وادار به این کار می کند.

وی در ادامه یادآور می شود: البته دانش آموزان مومن و نماز گزار بسیاری نیز هستند که حضوری همیشگی در صفوف نماز و مناسک مذهبی دارند، من فکر می کنم آنان، در خانواده به اهمیت نماز پی برده و در مدرسه ادامه داده اند.

در جلسه ملاقات با اولیا یکی از مراکز تیز هوشان، مادری به مشاور مراجعه می کند و استمداد می طلبد: چه کار کنم دخترم به نماز اهمیت بدهد؟ به خدا هیچ کدام از اهل منزل بی نماز نیستند.

دیگری اشاره می کند: حجاب و توجه به عفاف را چگونه می شود ملکه ذهن دخترم بسازم؟

یک دانش آموز پایه دوم دبیرستان به مشاورش می گوید: مادرم خیال می کند من توی اتاقم درس می خوانم در حالی که من عاشق خواندن رمان با فایلهای پی دی اف اینترنت و چت کردنم، توی چت فقط کل کل می کنیم، گاهی سه ساعت و این قدر رمانهای عاشقانه قشنگند که ماهی سه تا چهار تا را حتما تمام می کنم.

چتری برای تمام مسایل آموزشی

تربیت دینی در تعریفی عام، برای همه مواد آموزشی کاربرد دارد و در مفهوم خاص زمینه ساز ایجاد دانش، نگرش و رفتار مناسب دینی و التزام به آن رفتارهاست.

محسن فرمهینی فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران با اشاره به این مطلب می افزاید: این موضوع در سند ملی آموزش و پرورش "حیات طیبه" معرفی شده است.

وی می افزاید: یک مربی باید با داشتن صلاحیتهای فنی، علمی و حرفه ای به دانش آموزان کمک کند.

وی صلاحتهای فنی را، داشتن علم و مهارت در خصوص مفاهیمی که قصد انتقال دارد وحرفه ای را علم و مهارت ارائه مفاهیم تربیتی می داند.

این استاد دانشگاه تصریح می کند: صلاحیتهای شخص، نظیرخصوصیاتی است که با ما متولد می شوند و آنها که اکتسابی اند نیز می تواند در تغییر نگرش و ایجاد آگاهی متربی نقش عمده داشته باشد.

وی می افزاید: در دانشگاه، مهارتهای عاطفی مربی کمرنگ و مهارتهای علمی او مد نظر دانشجویان است، این در حالی است که در سطوح پایین تر، مهارت ارتباطی و عاطفی معلم است که می تواند دنیای دانش آموز را متحول سازد.

این کارشناس مسایل تعلیم و تربیت، ویژگی های مربی خوب از منظر آیات و احادیث را این کونه برمی شمرد: مهرورزی، خیر اندیشی، صبوری و غمخواری، اخلاص و انگیزه، حسن خلق و پایبندی به گفتار در عمل، از جمله مهمترین خصوصیاتی است که هر مربی باید به آن آراسته باشد.

سند ملی آموزش و پرورش نیز به این مهم اشاره دارد. آن جا که استدلال را بر تعبد صرف اولویت داده و می کوشد پیشگیری را بر درمان،کیفیت را بر کمیت،رحمت را برغضب و فضل را بر عدل تقدم دهد.

نحوه پاسخگویی به شبهات

شبهه یک سوال است. اما هر سوالی شبهه نیست. بهتر است در مدرسه چون پرسشها نیت تخریب ندارد به جای کلمه شبهه از پرسش استفاده کنیم.

در این خصوص مخاطب شناسی، آشنایی با روان شناسی فردی، روانکاوی در حد اقتضا و ارتباطات عاطفی موثر، زمینه رفع شبهه را فراهم می سازد.

دکتر فرمهینی در این خصوص معتقد است: پاسخهای عملی، مستدل، معقول و مستند در این زمینه راهگشاست.

وی می گوید: شک گذرگاه خوبی است اما توقفگاه مناسبی نبوده و جلوگیری از شبهه مثل جلوگیری از بیماری است.

وی با بیان این که پرسشهای دانش آموزان در بعد عمومی، مختص همه زمانهاست مثل نحوه خلقت و بحث معاد، برخی از پرسشها را نیز مختص زمان و فرهنگ می داند و مثال می زند: این سوالها نظیر نسبت مدرنیزم واینترنت و ماهواره و از این دست است.

وی توجه به رویکرد عقلانی، در پاسخگویی به تمام شبهات را موثر نمی داند و بیان می دارد: شروع تربیت دینی در سنین پایین است که با عقل و استدلال میانه خوبی ندارد.

وی می افزاید: گرچه اقناع عقلانی در مجموع مطلوب و سازنده است، اما در دنیای پیچیده امروزعقل محوری حداکثری، قابل تحقق نیست.

وی با اشاره به اینکه، ایمان محوری افراطی مطلوب نیست، می افزاید: در رویکرد تربیتی، باید به سوی نمونه های معتدل تر جهت گیری شود.

چالش یا آسیب

دلیل عمده عدم موفقیت تربیت دینی، نقص در برنامه هاست. این آسیبها بیشتر ناآگاهانه، ناهشیارانه، ناخواسته اما دلسوزانه و خیرخواهانه است.

قندهاری مربی تربیتی مدرسه راهنمایی عطیه مشهد و 25 سال سابقه کار دارد. وی می گوید که گاه مربیان یا متولیان تربیتی، دست به اقداماتی می زنند که ماحصلش بسیار مخرب است.

وی می افزاید: دختر من هنر آموز مدرسه سینماست، او طبق واحدهای درسی اش باید فیلمهای مختلف و معروف دنیا رابررسی کند، متاسفانه مسئول مدرسه با نا آگاهی از این مسئله به خاطر وجود این فیلمها که همراه وی بوده، برخورد بسیار بدی با او داشته و روحیه دختری که متدین و نماز اول وقت خوان است را به شدت تخریب کرده است.

محسن فرمهینی فراهانی در خصوص فعالیتهای تربیتی معتقد است: عدم صلاحیت کافی از نظر علمی، اعتقادی، انگیزشی، نداشتن هنر و مهارت لازم برای مربیگری وعمل نکردن به گفته ها از جمله مهمترین آسیبهای موجود است.

وی می افزاید: تعارض بین فضای خانه و مدرسه وعدم توجه به اصل آزادی، تناسب با سن و مقتضیات زمان و روش و محتوای برنامه درسی، از دیگر اشکالات فعالیتهای تربیتی است.

وی آسیب را گذر از حد اعتدال و چالش را موردی که می تواند فرصت یا تهدید باشد معرفی می کند و اظهار می دارد: عمده این چالشها جهانی شدن، رواج و تکثرگرایی دینی، آسیب رساندن به هویت دینی، گسترش فرهنگ مصرفی، مدگرایی و بیگانه کردن از خویشتن است.

وی کنترل و دوری از منبع خطر را نوعی تربیت گلخانه ای می داند و می گوید: خانواده ها و مربیان مدارس بایستی بدانند در دنیای فن آوری تکنولوژی امروز، تربیت کنترل کننده، پاسخگو نیست.

این مدرس دانشگاه معتقد است: حصار شکنی و مجاز دانستن هر گونه ارتباط نیز درست نیست، بلکه مرز شناسی از مهمترین مقوله های تربیتی جهان کنونی است.

فرمهینی مرز شناسی را امکان ارتباط فرد با عوامل بیرون از خود، همراه با شناسایی جنبه های مثبت و منفی ارتباط و ایجاد توانایی ارزیابی در افراد می داند.

وی سهل انگاری را بی مبالاتی و کمال گرایی غیر واقع بینانه را نظیر واجب جلوه دادن مستحب و نقاط تنبیهی قرار دادن برای آن، بسیارمخرب عنوان می کند و می گوید: گاهی خود کمال گرایی زیاد تبدیل به سهل انگاری می شود.

ظاهر سازی

وی فشارهای برنامه ریزان بیرونی نظام آموزشی را منجر به ریاکاری و ظاهر سازی می داند و تصریح می کند: وقتی ملاک سنجش عملکرد مربی در یک مدرسه شاخص تعداد شرکت کنندگان در نماز شد ، آن وقت می شود آسیب، در حالی که شاخص باید این باشد که نمازگزاران چند نفر بودند؟ چند نفر شدند و چه تعدادی خودشان آمدند.

وی اولویت دادن به آداب و مناسک را ظاهر سازی و باطن گرایی صرف را آداب گریزی و مهم جلوه دادن نیت می داند و اضافه می کند: ایمان، ناظر بر تحول درونی و عمل ناظر بر رفتارهای آشکار است.

این مدرس مسایل آموزشی کشور، گسست آفرینی را تفاوت نسلی بین مربی و متربی عنوان می کند و می گوید: متاسفانه اکثر اولیای خانه و مدرسه، پابه پای دانش آموز جلو نمی روند.

وی دنباله روی مربی از شاگرد را از دیگر موانع مهم تربیت دینی می داند و تصریح می کند: این گونه رفتار ماحصل این است که مربی، نمی خواهد شاگرد را از دست بدهد، مثل خیلی از پدران و مادران امروز که شایسته سالاری را فدای فرزند سالاری کرده اند و برخی مدارس خاص که به بهانه از دست ندادن شاگرد، اقتدار را فراموش کرده اند.

وی هدایت را در این قطبها از مهمترین عوامل رشد معرفی می کند و می گوید: پیش شرط هدایت، ارتباط با ساخت فکری و حضور در دنیای هدایت شوندگان است.

خرافه پردازی

فرمهینی فراهانی، جمود را تربیت افراد به گونه ای می داند که به رعایت ظواهر، تمسک جویند در مقابل،عقل گرایی را نوعی افراط در بهره وری از عقل می داند تاجایی که، هر چه عقل قبول نکرد رد شده است.

و عقل ورزی را میانه این دو قطب می داند و یادآور می شودکه، در این بخش از تربیت، حدود عقل مورد توجه است و اصول اعتقادات دینی، همه دارای پشتوانه عقلانی است.

وی خرافه پرستی را تحریف حقایق دینی به صورتی کاملا نا زیبا می داند و می افزاید: راز زدایی، ساده سازی و تبدیل تمام امور به معمولی ترین شکل خود مسبب محصور شدن افق دید مربی و متربی است در حالی که حق باوری فرد را به دور از خرافه پردازی و ساده سازی به حقایق مسلم دین معتقد می سازد.

وی یادآور می شود: حق باوری، بایستی هدف اصلی تحول بنیادین نظام آموزشی کشور و نحوه تربیتی خانواده ها باشد.

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گزارش: عزت خیابانی