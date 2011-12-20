رهبر معظم انقلاب اسلامی: حج فرصتی برای گسترش تفکر ناب اسلامی برمبنای وحدت دیانت و سیاست است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر روز دوشنبه در دیدار مسئولان و دست اندرکاران حج امسال، حج را فرصت بزرگ و لطف و نعمت خداوندی برشمردند و خاطرنشان کردند: شکر کامل این نعمت بزرگ الهی در قدرشناسی و استفاده حداکثری از این فرصت بی نظیر است که امسال به عنوان نمونه در برگزاری مطلوب و با شکوه دعای کمیل و دعای عرفه تجلی پیدا کرد.

رهبر انقلاب اسلامی، ظرفیتهای حج را بالاتر و وسیع تر از این دانستند و افزودند: یکی از فرصتهای عظیم حج، امکان گسترش تفکر اسلامی بر مبنای «وحدت دیانت و سیاست» و «حضور دین در عرصه های مختلف زندگی» است که جا دارد معارف ناب اسلامی به صورت صحیح و متقن در اختیار تشنگان این حقایق قرار گیرد.



ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به نقش و اهمیت رفتار زائران ایرانی در معرفی حقایق موجود در ایران اسلامی خاطرنشان کردند: یک زائر ایرانی باید مظهر انسانی متدین مؤدب، مرفه، با انضباط، مهربان با دیگران و معتقد به برادری اسلامی باشد و این تبلیغ عملی از هر سخن و بیانی مؤثرتر است.



حضرت آیت الله خامنه ای همچنین افزودند: برنامه ریزی در حج باید به گونه ای باشد که یک حاجی از فرصت حضور خود در سرزمین وحی، بیشترین بهره برداری معنوی را از قرآن و ادعیه و معارف آن داشته باشد.



در ابتدای این دیدار و پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در گزارشی با اشاره به اهتمام مسئولان و متولیان برگزاری حج امسال به پیگیری تدابیر رهبر معظم انقلاب در ارتقاء رویکردهای فرهنگی – معنوی حج، به مجموعه اقدامات بعثه مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره کرد.



همچنین لیالی رئیس سازمان حج و زیارت نیز با ارائه گزارشی در مورد عملکرد بخش اجرایی حج امسال، مطالبی در مورد وضعیت عملیات انتقال و بازگشت حجاج، صرفه جویی های صورت گرفته و ارزیابی عملکرد مدیریت کاروانهای حج ارائه کرد.