امام خمینی برجسته ترین ادیب عرصه ادبیات عرفانی در دهه اخیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری دوشنبه شب در نشست تخصصی ادبیات و عرفان در جمع دانشجویان دانشگاه بیرجند اظهارداشت: سبک امام در شعر عراقی و نثر خراسانی است و ایشان در کتاب های ملکوت و مصبا ح الهدایه از سبک شعری حافظ الگو برداری کرده اند.

وی با بین اینکه امام(ره) در فلسفه بی مانند بوده و فلسفه اسلامی را به اوج رسانده، گفت: فعالیت های سیاسی اجتماعی امام در مسایل مختلف به سرمشقی برای سرودن شعر های دهه اخیر تبدیل شده است.

محقق آثار امام خمینی(ره) با بیان این که امام به عرفان اسلامی نگاه توحیدی داشتند، گفت: نگاه امام با مابقی عرفا به عرفان متفاوت بوده و از این قالب برای بیان مقاصد خویش به دیگران استفاده می کردند.

اکبری تصریح کرد: رهبری جامعه تنها بزرگترین هنر امام نبودبلکه ایشان ادیبی بزرگ بود وملامت خودبینی و زهدیابی، شرح مقامات سیر سلوک و کسب طرق صحیح معرفت از مهم ترین مضامین اشعار امام بوده وایشان عقلانه ترین نامه ها را با استفاده از سبک غزل برای همسرشان می نوشتند.

وی یادآورشد: امام بزرگترین الگو برای شاعران و سایر اقشار مختلف جامعه در زندگی بوده به گونه ای که الگوپذیری از ایشان ما را به حیات طیبه راهنمایی می کند.