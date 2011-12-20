سالانه 300 اختراع در استان زنجان ثبت می شود

علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حدود 150 نفر از دانشجویان دکترا، اساتید و مخترعان استان در این کارگاه حضور دارند، افزود: باتوجه به اینکه علم و فناوری هر روز در حال گسترش است و تنها ثبت اثر کافی نیست، افزود: اختراعات ثبت شده در استان زنجان درحد ملی است و ما در حال حاضر در استان زنجان اختراع بین المللی نداریم.



رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با بیان اینکه در اختراعات ملی ارزیابی علمی دقیق صورت نمی گیرد، گفت: کمتر از 5 درصد ازاین اختراعات تاییدیه علمی می گیرند.



رمضانی افزود: ارتقای درجه علمی و اعطای امتیاز به اعضای هیئت علمی دانشگاهها که دارنده تاییدیه اختراع ملی هستند و حمایت 20 میلیونی از مخترعانی که اختراع خود رابه تولید انبوه برسانند از جمله حمایتهای مخترعان دانست.



وی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌ها باید تا سال 1404، بیش از 10 هزار ثبت اختراع بین‌المللی و حدود 50 هزار تأیید اختراع داخلی در کشور انجام پذیرد، افزود: ثبت اختراع بین‌المللی به رغم پرهزینه بودن، مزیت‌های فراوان برای نخبگان در پی دارد که باید با برگزاری همایش و کارگروههای مختلف این کار بیش از پیش رونق گیرد.



رمضانی هزینه تمام شده ثبت یک اختراع در ثبت بین‌المللی را حدود 15 میلیون تومان عنوان کرد و یادآور شد: سازمانهای دولتی نظیر صندوق حمایت از پژوهشگران فن آوران، ستاد ویژه فن آوری نانو و بخش تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 80 درصد حمایت آماده استقبال از این طرحهاست.