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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

خدایی به مهر خبر داد:

ثبت نام 964 هزار نفر در کنکور 91/ فرصت دوباره ثبت نام در بهمن

ثبت نام 964 هزار نفر در کنکور 91/ فرصت دوباره ثبت نام در بهمن

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام 964 هزار و 891 نفر در کنکور سراسری سال 91 خبر داد و گفت: فرصت دوباره برای ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، در بهمن ماه فراهم می شود.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افود: آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8 تا 10 تیرماه 91 برگزار می شود و افرادی که در مهلت مقرر نتوانستند در آزمون سراسری ثبت نام کنند، می توانند در مهلت دوم از 30 بهمن تا 3 اسفند در آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

وی افزود: افرادی که سوابق تحصیلی خود را نیز در مهلت مقرر دریافت نکرده اند باید به آموزش و پرورش مناطق مراجعه کنند تا آموزش و پرورش سوابق تحصیلی آنها را به سازمان سنجش ارائه دهد تا این دسته از افراد امکان ثبت نام را در مهلت مجدد داشته باشند.

خدایی تاکید کرد: داوطلبان آزمون سراسری سال 91 می توانند در مهلت 30 بهمن تا 3 اسفند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند اما سوابق تحصیلی دانش آموزی امکان تصحیح ندارد.

کد مطلب 1488334

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