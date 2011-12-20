ثبت نام 964 هزار نفر در کنکور 91/ فرصت دوباره ثبت نام در بهمن

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افود: آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8 تا 10 تیرماه 91 برگزار می شود و افرادی که در مهلت مقرر نتوانستند در آزمون سراسری ثبت نام کنند، می توانند در مهلت دوم از 30 بهمن تا 3 اسفند در آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

وی افزود: افرادی که سوابق تحصیلی خود را نیز در مهلت مقرر دریافت نکرده اند باید به آموزش و پرورش مناطق مراجعه کنند تا آموزش و پرورش سوابق تحصیلی آنها را به سازمان سنجش ارائه دهد تا این دسته از افراد امکان ثبت نام را در مهلت مجدد داشته باشند.

خدایی تاکید کرد: داوطلبان آزمون سراسری سال 91 می توانند در مهلت 30 بهمن تا 3 اسفند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند اما سوابق تحصیلی دانش آموزی امکان تصحیح ندارد.