ازدواج در خراسان جنوبی 6 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسین در نشست خبری با اشاره به اینکه سه هزار و 869 فقره ازدواج شهری در این مدت در استان به ثبت رسیده است، اظهارداشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.33 درصد افزایش داشته است.

وی ازدواج های روستایی استان در هشت ماهه نخست امسال را دو هزار و 845 فقره عنوان کرد و گفت: ازدواج های روستایی 2.67 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از افزایش 0.6 درصدی طلاق طی هشت ماهه نخست امسال در استان خبر داد و بیان کرد: در این مدت 506 فقره طلاق در استان به ثبت رسیده است.

هر 13 ازدواج استان منجر به یک طلاق شد

پورحسین تصریح کرد: به ازای هر 13 ازدواج در استان یک طلاق به ثبت رسیده است.

وی تعداد طلاق های شهری را 348 فقره با 3.88 درصد افزایش اعلام کرد و گفت: طلاق های روستایی 158 فقره بوده که 5.95 درصد کاهش داشته است.

پورحسین بیان داشت: بیشترین طلاق مردان استان در سن 25 تا 29 سال به ثبت رسیده است.

وی بیشترین طلاق های ثبتی زنان استان را در رنج سنی 20 تا 24 سال عنوان کرد و افزود: بیشترین طلاق های استان با 11.26 درصد مربوط به زوجین هم سن بوده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی عنوان کرد: در 53.75 درصد طلاق های انجام شده اختلاف سنی زوجین بین صفر تا پنج سال بوده است.

پورحسین با اشاره به اینکه در 52.17 درصد طلاق های صورت گرفته در استان طول زندگی مشتر ک زوجین کمتر از چهار سال بوده است، بیان داشت: از این میزان 13.44 درصد طلاق ها ثبتی کمتر از یکسال زندگی مشترک، 16 درصد یک تا دوسال، 11.66 درصد دو تا سه سال، 11.7 درصد سه تا چهار سال زندگی مشترک داشته اند.