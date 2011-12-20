گریختن طارق الهاشمی به ترکیه/ نقش مقامات کردستان در فرار متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، "عادل المانع" سردبیر روزنامه السیاسه عراق شب گذشته در گفتگوی زنده با شبکه العالم اظهار داشت: بر مبنای آخرین خبری که از یکی از مقامات ائتلاف دولت قانون (به ریاست نوری المالکی) گرفته ایم، طارق الهاشمی معاون سابق ریاست جمهوری عراق پس از صدور حکم بازداشتش توانسته کشور را ترک کند.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه پیش از این از سفر الهاشمی به خارج از کشور از طریق هوایی جلوگیری شده بود اما وی با کمک مقامات کردستان عراق هم اکنون در ترکیه پناه گرفته است.

این روزنامه نگار عراقی در ادامه با اشاره به تصمیم ائتلاف العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" برای عدم شرکت در جلسات پارلمان و احتمال کناره گیری وزیران مربوط به این حزب عراقی از دولت، افزود: در صورتی که آنان دست به چنین اقدامی بزنند هیچ مشکلی در ادامه روند امور اجرایی کشور پیش نمی آید و نمایندگان و وزرای جایگزین جای آنها را می گیرند.

عادل المانع در ادامه با تبیین دخالت کشورهای همسایه در امور عراق تاکید کرد: رژیم آل سعود طرح و برنامه هایی خطرناک در عراق دارد که با هدف بر هم زدن آرامش کشور و ایجاد فتنه مذهبی دنبال می شود.

وی افزود: حتی ممکن است مقامات سعودی در روزهای آتی طرح ترور برخی رهبران اهل سنت را وارد فاز اجرایی کنند تا به فتنه مذهبی در کشور دامن بزنند.