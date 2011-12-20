اهدای کتاب به 100 مسجد و مدرسه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب گلستان صبح روز دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در نمایشگاه بین المللی گرگان افتتاح شد.

در این نمایشگاه 350 ناظر کشوری با 35 هزار عنوان کتاب شرکت دارند.

همچنین محصولات این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به متقاضیان عرضه می شود و سه میلیارد و 500 میلیون ریال بن کتاب نیز در این نمایشگاه ارائه می شود.

اهدای بسته های کتاب با حضور دری معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان، منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مقامات استانی از جمله برنامه های روز اول این نمایشگاه بود.

گفتنی است ششمین نمایشگاه کتاب استان گلستان 28 آذر تا 4 دی ماه در محل نمایشگاههای بین المللی استان گلستان در گرگان برپا است.