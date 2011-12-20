تجاوز هواپیمای جاسوسی آمریکا به فضای ایران شدیدا محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین با اشاره به کشف جاسوسی اخیر و دستگیری یکی از اتباع آمریکائی اعلام کرد ، پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه نه تنها امنیت را برای افغانستان به همراه نیاورده اند ، بلکه باعث افزایش تهدید و نا امنی واقدامات جاسوسی علیه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده اند .

محمد خزاعی توجهات را به دو حادثه تجاوز هواپیماهای جاسوسی به فضای کشورمان و همچنین دستگیری یک جاسوس امریکائی در ایران که در پایگاه بگرام افغانستان آموزش دیده وسپس وارد ایران شده است جلب کرد و اینگونه اقدامات را نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی و مغایر با اهداف و ماموریتهای سازمان ملل که شامل ایجاد حفظ و صلح و ثبات بین المللی است ،دانست .

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین به اقدامات مثبت کشورمان در رابطه با توسعه و امنیت افغانستان اشاره و نکات متعددی در خصوص مهاجران افغانی، توسعه اقتصادی افغانستان ،مشکل مواد مخدر و خسارات وارده از سوی آمریکا علیه کشورهای منطقه از جمله پاکستان بیان کرد.

محمد خزاعی با اشاره به برگزاری اجلاس آتی سران ایران ،پاکستان و افغانستان که قرار است در اسلام اباد برگزار شود ،همکاریهای سه کشور را در جهت تقویت همکاری در زمینه های مختلف و ایجاد صلح و ثبات در منطقه و افغانستان ضروری ارزیابی کرد.

اضافه می نماید جواد لودین معاون وزیر امور خارجه افغانستان در این جلسه ضمن تشکر از اظهارات سفیر و نماینده دائم کشورمان ، اضافه کرد : افغانستان نگرانی همسایگان خود را جدی می گیرد و هیچگاه اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه بویژه ایران سوءاستفاده شود .