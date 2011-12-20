آمریکا خواستار آزادی جاسوس سیا در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور خواستار دسترسی به "امیر میرزا حکمتی" از طریق سفارت سوئیس شده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: "ما از دولت ایران می خواهیم به سوئیس که حافظ منافع ماست اجازه دسترسی فوری به او را بدهد و بدون معطلی او را آزاد کند."

نولاند گفت که خانواده حکمتی ابتدا بازداشت او را در ماه سپتامبر گزارش کردند و وزارت خارجه به بستگان او کمک کنسولی ارائه کرده است.

تلویزیون ایران روز یکشنبه اعترافات امیر میرزا حکمتی، جاسوس سازمان سیا، را پخش کرد. وی به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا متهم شده است.

در اعترافات حکمتی آمده بود که وی در سال ۲۰۰۱ به ارتش آمریکا پیوست و پیش از ورود به ایران آموزش های ویژه دریافت کرد.