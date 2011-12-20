ملت ایران مسئله بیت المقدس را در اولویت قرار دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فواد الرازن آزاده ای که 31 سال در بند رژیم صهیونیستی بوده است در مراسم تقدیر از اسرای آزاد شده فلسطین که صبح سه شنبه در صحن علنی مجلس برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ما در انقلاب فلسطین از آیت الله خامنه ای رهبر ایران الهام گرفته ایم و به راه خود ادامه می دهیم. همچنین به رهبران و ملت عزیز ایران به خاطر حمایت بی شائبه و پیگیری در حمایت از ملت فلسطین درود می فرستیم.

وی گفت: کاملا اعتقاد داریم انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی در آزادی ما از زندان داشته و همچنین در مطرح کردن مسئله اسرا در محافل بین المللی مثمر ثمر بوده است.

فواد الرزان ادامه داد: امروز که در ترکیب یک هیئت از نوار غزه و با تعدادی از اسرا در برابر شما حضور دارند به نمایندگی از تمام ملت فلسطین ،جمهوری اسلامی و رهبران ملت عزیز ایران را به حمایت از ملت فلسطین فرا می خوانم و امیدوارم مسئله فلسطین به ویژه مسئله بیت المقدس و مسجد الاقصی را در نظر بگیرند.

نمایندگان مجلس پس از سخنان فواد الرازن یکصدا با شعار مرگ بر اسرائیل حمایت خود از ملت فلسطین را نشان دادند.

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم نیز فاطمه زق که محکوم به 12 سال زندان شده بود با گذراندن 3 سال از دوره محکومیت آزاد شده و طی سخنانی گفت: مسئله فلسطین، مسئله ای محوری و بسیار حائز اهمیت است و نیازمند حمایت و کمک تمام آزادگان جهان است تا رژیم اشغالگر و جنایتکار اسرائیل را از سرزمین های اشغالی بیرون براند.

فاطمه زق ادامه داد: ما خوشبختیم که در برابر شما و در کشور دوم خود حضور داریم و این همت بلند و روحیه انقلابی شما را با تمام وجود احساس می کنیم.

این فلسطینی آزاد شده از بند رژیم اشغالگر قدس تصریح کرد: از شما و تمام آزادگان جهان می خواهیم که مسئله فلسطین و اسرای فلسطینی را در اولویت مسائل خود در نظر بگیرند تا بتوان سراسر فلسطین و مقدسات فلسطین را از لوث اشغالگران آزاد کرد و تمام اسرا به میهن بازگردند.

وی با یادآوری این نکته که کودک خود یوسف را در سلول های زندان به دنیا آورده گفت: من آرام نخواهم گرفت تا تمام اسرا در سراسر زندانهای رژیم صهیونیستی به یاری خداوند متعال آزاد شوند و از خدا مسئلت می کنم که در کنار شما در مسجد الاقصی نماز بگزارم.