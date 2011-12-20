اکبر صحرایی نویسنده و طنزپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش رمان تازه‌ای به منظور ارائه به چهارمین جشنواره داستان انقلاب با عنوان «مدال‌های آویزان» خبر داد و گفت: این رمان را بر مبنای زندگی شهید آیت‌الله دستغیب نوشته‌ام و داستان آن نیز بر اساس یک سند تاریخی حقیقی نوشته است.

وی افزود: در این رمان زندگی فردی روایت می‌شود که به دلیل هوش خود جذب ارتش می‌شود و از سوی دیگر به دلیل ارتباط خانواده‌اش با بیت شهید دستغیب مورد توجه ساواک نیز قرار می‌گیرد و رفته رفته برنامه‌ای از سوی ساواک برای جذب وی به سسمت خود به منظور رخته دادانش در منزل شهید دستغیب و اطلاع از برنامه‌های انقلابیون شیراز چیده می‌شود.

صحرایی ادامه داد: این فرد در نهایت موفق به این نفوذ می‌شود، اما رفته رفته جذب شخصیت شهید دستغیب می‌شود و از کار خود دست می‌کشد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به عنوان مسئول تیم محافظت شهید دستغیب انتخاب می‌شود و تا لحظه شهادت ایشان در کنار ایشان باقی می‌ماند.

این نویسنده ادامه داد: این داستان بر اساس سندی نوشته شد که در آن فردی که نام وی مشخص نیست به عنوان عامل نفوذی ساواک در بیت شهید دستغیب معرفی شده است و من نیز به استناد آن و با تخیل خودم مابقی داستان آن را شکل دادم و در کنار آن به بازخوانی برخی از رویدادهای انقلاب اسلامی در شیراز نیز توجه کردم.

به گفته صحرایی، این رمان هنوز برای انتشار در اختیار ناشری قرار داده نشده است و او در صورت برگزیده نشدن در جشنواره داستان انقلاب برای انتشار آن دست به کار خواهد شد.