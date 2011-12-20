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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۵

«مدال‌های آویزان» صحرایی به جشنواره داستان انقلاب می‌آید

«مدال‌های آویزان» صحرایی به جشنواره داستان انقلاب می‌آید

اکبر صحرایی از تالبف رمان تازه‌ای از خود با عنوان «مدال‌های آویزان» به منظور شرکت در چهارمین جشنواره داستان انقلاب خبر داد.

اکبر صحرایی نویسنده و طنزپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش رمان تازه‌ای به منظور ارائه به چهارمین جشنواره داستان انقلاب با عنوان «مدال‌های آویزان» خبر داد و گفت: این رمان را بر مبنای زندگی شهید آیت‌الله دستغیب نوشته‌ام و داستان آن نیز بر اساس یک سند تاریخی حقیقی نوشته است.

وی افزود: در این رمان زندگی فردی روایت می‌شود که به دلیل هوش خود جذب ارتش می‌شود و از سوی دیگر به دلیل ارتباط خانواده‌اش با بیت شهید دستغیب مورد توجه ساواک نیز قرار می‌گیرد و رفته رفته برنامه‌ای از سوی ساواک برای جذب وی به سسمت خود به منظور رخته دادانش در منزل شهید دستغیب و اطلاع از برنامه‌های انقلابیون شیراز چیده می‌شود.

صحرایی ادامه داد: این فرد در نهایت موفق به این نفوذ می‌شود، اما رفته رفته جذب شخصیت شهید دستغیب می‌شود و از کار خود دست می‌کشد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی  نیز به عنوان مسئول تیم محافظت شهید دستغیب انتخاب می‌شود و تا لحظه شهادت ایشان در کنار ایشان باقی می‌ماند.

این نویسنده ادامه داد:  این داستان بر اساس سندی نوشته شد که در آن فردی که نام وی مشخص نیست به عنوان عامل نفوذی ساواک در بیت شهید دستغیب معرفی شده است و من نیز به استناد آن و با تخیل خودم مابقی داستان آن را شکل دادم و در کنار آن به بازخوانی برخی از رویدادهای انقلاب اسلامی در شیراز نیز توجه کردم.

به گفته صحرایی، این رمان هنوز برای انتشار در اختیار ناشری قرار داده نشده است و او در صورت برگزیده نشدن در جشنواره داستان انقلاب برای انتشار آن دست به کار خواهد شد.

کد مطلب 1488341

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