پیکان بهترین تیم نیم فصل نخست/ کاوه همچنان قعرنشین است

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور در حالی با صدرنشینی تیمهای پیکان تهران در گروه "الف" و آلومینیوم هرمزگان در گروه "ب" پیگیری شد که کسر 12 امتیاز از تیم استیل آذین، ناکامی تیمهایی همچون پاس همدان و ابومسلم خراسان و مدعی شدن تیمهای فولاد یزد، ایرانجوان بوشهر و گهر زاگرس از اتفاقات جالب این مسابقات بود.
در نیم فصل نخست لیگ دسته اول باشگاههای کشور 182 بازی برگزار شد که در مجموع 351 گل از خط دروازهها عبور کرد و معادل 93/1 گل برای هر بازی ثبت شد.
براساس این گزارش، تیم پیکان تهران صدرنشین گروه "الف" در مجموع بهترین عملکرد را در بین تیمهای لیگ برتری داشت و کاوه تهران قعرنشین گروه "ب" در مجموع جداول دوگانه دارای بدترین عملکرد بود.
ضمن اینکه در بین "ترین"های نیم فصل، تیم پیکان در بخش بیشترین پیروزی، بیشترین گلزده، بیشترین امتیاز و بیشترین تفاضل گل در صدر ایستاده تا در بین برترینهای نیم فصل قرار بگیرد و تیم پارسه تهران هم در سه بخش بیشترین باخت، بیشترین گل خورده و کمترین تساوی در رده نخست قرار گرفت تا در جدول بدترینهای نیم فصل، صدرنشین شود.
- "ترین"های نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است:
بیشترین پیروزی: پیکان تهران با هشت پیروزی
بیشترین تساوی: سایپای قائمشهر و گسترش فولاد تبریز با هشت تساوی
بیشترین باخت: پارسه تهران و صنعت ساری با هشت باخت
بیشترین گلزده: پیکان تهران با 22 گل زده
بیشترین گلخورده: پارسه تهران و صنعت ساری با 18 گلخورده
بیشترین امتیاز: پیکان تهران با 27 امتیاز
بیشترین تفاضل گل: پیکان تهران با تفاضل گل 11+
کمترین پیروزی: کاوه تهران و گسترش فولاد تبریز با یک برد
کمترین تساوی: پارسه تهران با یک تساوی
کمترین باخت: آلومینیوم هرمزگان با یک باخت
کمترین گلزده: پیام مخابرات فارس با هفت گلزده
کمترین گلخورده: آلومینیوم هرمزگان با شش گلخورده
کمترین امتیاز: کاوه تهران با هشت امتیاز
کمترین تفاضل گل: صنعت ساری با تفاضل گل 9-
پرگلترین مسابقه: پیام مخابرات فارس یک - پیکان تهران 7
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