  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

دری:

گلستان، استان فعال در امور فرهنگی است

گلستان، استان فعال در امور فرهنگی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به عنوان استان فعال در امور فرهنگی نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب گلستان گفت: امیدواریم با برگزاری مطلوب این برنامه ها به عنوان مدل پیشنهادی از سوی گلستان در سایر استانها نیز اجرایی شود.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: پیوند عینی و علمی مردم و پ‍وهشگران یکی از اهداف مهم نمایشگاه های کتاب است که در نشست های جنبی نمایشگاه به دست می آید.

وی با مطلوب خواندن برنامه های جنبی، نشستهای فرهنگی و فوق برنامه های این نمایشگاه گفت: برنامه های حاشیه نمایشگاه های کتاب در واقع برنامه های اصلی و متن فعالیتهای فرهنگ سازی است.
 
وی برنامه های پیش بینی شده را بسیار جذاب و موثر عنوان کرد.
 
دری نمایشگاه امسال را چند گام به جلو توصیف کرد و ابراز خرسندی کرد که این نمایشگاه بتواند بیش از گذشته در شان مردم ولایتمدار و فرهیخته استان گلستان باشد.

نمایشگاه کتاب گلستان با حضور 350 ناشر کشوری از روز دوشنبه در گرگان آغاز شد.
کد مطلب 1488344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها