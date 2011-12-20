گلستان، استان فعال در امور فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب گلستان گفت: امیدواریم با برگزاری مطلوب این برنامه ها به عنوان مدل پیشنهادی از سوی گلستان در سایر استانها نیز اجرایی شود.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: پیوند عینی و علمی مردم و پ‍وهشگران یکی از اهداف مهم نمایشگاه های کتاب است که در نشست های جنبی نمایشگاه به دست می آید.

وی با مطلوب خواندن برنامه های جنبی، نشستهای فرهنگی و فوق برنامه های این نمایشگاه گفت: برنامه های حاشیه نمایشگاه های کتاب در واقع برنامه های اصلی و متن فعالیتهای فرهنگ سازی است.

وی برنامه های پیش بینی شده را بسیار جذاب و موثر عنوان کرد.

دری نمایشگاه امسال را چند گام به جلو توصیف کرد و ابراز خرسندی کرد که این نمایشگاه بتواند بیش از گذشته در شان مردم ولایتمدار و فرهیخته استان گلستان باشد.



نمایشگاه کتاب گلستان با حضور 350 ناشر کشوری از روز دوشنبه در گرگان آغاز شد.