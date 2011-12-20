  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

شریفی در گفتگو با مهر:

ارتقاء کیفیت فرش راور ضروری است/ کاهش استقبال از فرش راور

ارتقاء کیفیت فرش راور ضروری است/ کاهش استقبال از فرش راور

راور - خبرگزاری مهر: فرماندار راور با اشاره به کاهش استقبال از فرش راور گفت: ارتقاء کیفیت فرش راور ضروری است.

محمد رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان استقبال از فرش راور در بخش اقتصادی کاسته شده است و این امر توجه بیشتر مسئولین را می طلبد.

شریفی علت این امر را کم شدن کیفیت فرش راور و استفاده از مواد نامرغوب عنوان کرد و ابراز داشت: قالیبافان باید با ارائه طرح های جدید و استفاده از رنگ ها و همچنین مواد مرغوب کیفیت فرش را بالا ببرند.

وی گفت: عرضه مستقیم مواد اولیه با قیمت مناسب و شناسنامه کردن فرش راور نیز باید مد نظر قرار گرفته شود.

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر تعداد سه هزار و 200 دار قالی در راور دایر است گفت: اتحادیه فرش شهرستان راور به زودی فعالیت خود را در این شهرستان آغاز می کند.

شریفی عنوان داشت: سه هزار نفر شرایط لازم برای ارجاع به فنی حرفه ای بیمه را دارا هستند.

این مسئول یادآور شد: شش هزار و 500 بافنده فرش در شهرستان راور مشغول به فعالیت هستند.
 

کد مطلب 1488346

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها