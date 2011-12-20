به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه ونزوئلایی "ال یونیورسال" ضمن ابراز نگرانی درباره روابط مستحکم ایران و ونزوئلا گفت: ونزوئلا کشوری مستقل بوده و آمریکا قصد دخالت در سیاست خارجی این کشور را ندارد اما تصور می شود روابط گرم ایران، ونزوئلا و کوبا به نفع مردم ونزوئلا نیست.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: بیشتر مردم منطقه آمریکای لاتین از درگیری لفظی خسته شده اند و به روزی فکر می کنم که آمریکا و ونزوئلا بتوانند با یکدیگرهمکاری نزدیکی را داشته باشند.

"هوگو چاوز" در واکنش به این اظهارات اوباما اواخر روز دوشنبه در نشست کابینه که از تلویزیون ونزوئلا منتشر شد، گفت: اوباما بهتر است به اقتصاد خود فکر کند و کشور خود را مدیریت کرده و در امور دیگر کشورها دخالت نکند.

رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه تاکید کرد: اوباما هم اکنون از طریق انتخابات درصدد تحت فشار قرار دادن ونزوئلا است اما بدانید که شما فردی حقه باز هستید و اگرچه پدر شما اهل آفریقا است اما مایه ننگ تمام سیاه پوستان هستید.

ونزوئلا و ایران روابط سیاسی و اقتصادی خود را در سالهای اخیر گسترش داده و همین موضوع باعث افزایش تنش در روابط واشنگتن-کاراکاس شده است.