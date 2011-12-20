ژاپن واردات نفت از ایران را ادامه می دهد/ مراقب اقتصاد جهان باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کوئیچیرو گمبا" روز دوشنبه با "هیلاری کلینتون" در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد.

پس از این دیدار گمبا و کلینتون در یک کنفرانس خبری مشترک که سایه تحولات کره شمالی بر آن سنگینی می ‌کرد شرکت کردند . وزیر خارجه ژاپن از مصوبات اخیر در کنگره و سنای آمریکا علیه ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، این اقدام ممکن است به اقتصاد جهانی لطمه بزند.

کوئیچیرو گمبا، وزیر امورخارجه ژاپن با اشاره این مصوبه ‌می‌گوید: "اگر واردات نفت خام از ایران متوقف شود، این خطر وجود دارد که اقتصاد جهانی ضربه ببیند."

وزیر امورخارجه ژاپن تصریح کرد: "به ویژه در ارتباط با قانون اختیارات دفاع ملی (آمریکا) که بانک مرکزی ایران را هدف می ‌گیرد، من دیدگاه خود را بیان کردم که اگر واردات نفت خام از ایران متوقف شود، این خطر وجود دارد که کلیت اقتصاد جهانی صدمه ببیند."

هفته گذشته دو مجلس آمریکا "قانون اختیارات دفاع ملی ایالات متحده" را به تصویب رساندند؛ در این مصوبه از جمله موارد منظور شده که به موجب آن اگر موسسه های مالی غیرآمریکایی با بانک مرکزی ایران داد وستد بکنند هدف تحریمهای ایالات متحده قرار می گیرند. "هیلاری کلینتون" و "کوئیچیرو گمبا" وزیران خارجه آمریکا و ژاپن در کنفرانس خبری شب گذشته این مصوبه که حتی باعث اختلاف دولت و قانونگذاران آمریکایی شد، در صورت اجرا خریداران نفت ایران را در پرداختهای خود با مشکل مواجه خواهد کرد و احتمالا بهای نفت نیز افزایش خواهد یافت.

در حالی که دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی به دنبال هرچه تنگتر کردن عرصه بر ایران است، در داخل از قانونگذاران آمریکایی خواسته بود که تحریم بانک مرکزی را به تصویب نرسانند.

وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا و دیوید کوهن معاون وزارت خزانه ‌داری پیش از این مصوبه هشدار داده بودند که این اقدام می ‌تواند در ائتلاف بین ‌المللی علیه ایران خدشه وارد کند و باعث افزایش بهای نفت نیز شود.

وندی شرمن از سناتورهای آمریکا پیشتر در سنا در این باره گفته بود: "ما همه با این انگیزه ها، احساسات و اهداف که شاهرگ اقتصاد ایران را هدف گرفته موافقیم؛ فقط یک خطر وجود دارد و آن این است که بهای نفت بالا برود ."

دیوید کوهن نیز در کمیته روابط خارجی سنا تاکید کرده بود که "اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که ما طوری عمل کنیم که در ائتلاف بین ‌المللی کشورها خللی وارد نشود."

با این حال این طرح تحریم بانک مرکزی در دو مجلس آمریکا به تصویب رسید و در صورت تایید باراک اوباما، اجرایی خواهد شد.

طبق آمار دولت آمریکا، مشتریان عمده نفت ایران کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی هستند. چین در شش ماه نخست سال جاری میلادی روزانه ۵۴۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که برابر با ۱۰ درصد از نیاز این کشور است.

در رده بعدی ژاپن با روزی ۳۴۱ هزار بشکه است و هند و کره جنوبی نیز به ترتیب با ۳۴۱ هزار و ۳۲۸ هزار بشکه از دیگر مشتریان عمده آسیایی نفت ایران هستند.

در میان کشورهای اتحادیه اروپا، ایتالیا روزانه ۱۸۳ هزار بشکه، برابر با ۱۳ درصد از نیاز نفت خام خود را از ایران وارد می‌ کند.

اسپانیا با روزی ۱۳۷ هزار بشکه در ردیف بعدی قرار داد که برابر با ۱۳ درصد از نیاز این کشور است. یونان نیز روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می ‌کند که برابر با ۱۴ درصد از نیاز این کشور است.