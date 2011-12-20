گردشگری در فارس غروب کرد/ طرحهای جذب توریست تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از صنایع بسیار مهم در توسعه هر شهر و استان استفاده از میراث تاریخی و فرهنگی است که با استفاده مناسب از آنان به راحتی می تواند فارغ از هرگونه دغدغه از این سرمایه برداشتهای بسیار داشت.

کلانشهر شیراز به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی در جهان شناخته شده و آرامگاه حافظ و سعدی به عنوان دو چهره فرهنگی وادبی جهان و از طرفی مجموعه وکیل داشته هایی را در اختیار مردم شیراز قرار داده که کمتر نقطه ای در دنیا چنین پتانسیلی را به خود می بیند.

در کنار این مکانها آثار تاریخی در استان فارس کم نیستند اما با وجود این پتانسیلهای فراوان حضور گردشگران خارجی در این شهر و استان فارس همچنان روبه کاهش است.

بحث میهمانان داخلی تا حدودی متفاوت است زیرا همیشه گروهی از مردم کشور در فصلهای مختلف سال به فکر سفر به شیراز هستند به خصوص در ایام نوروز و فصل تابستان شاهد حضور میهمانان در شیراز هستیم که این روند نیز هرچند با اعلام مسئولان در ایام نوروز روبه افزایش است اما این حضور فراوان کمتر سودی را برای شهر شیراز دارد زیرا بخش فراوانی از این میهمانان به غیر از اینکه در چادر مدت زمان حضور خود را در این شهر سپری می کنند بلکه برخی دیگر مواد غذایی مورد نیاز خود را برای حضور دو یا سه روزه به همراه می اورند و از طرفی بدون پرداخت هزینه از خیابانها و پارکهای شیراز استفاده می کنند و چادرهای خود را بر پا می کنند.

در این میان باید عنوان شود که زیرساختها مناسبی در این کلانشهر برای افزایش مدت زمان اقامت گردشگر وجود ندارد و حتی به غیر از خرید صنایع دستی امکاناتی برای هزینه کرد گردشگر نیز نداریم.

این نداشته ها و عدم توجه به داشته ها باعث شده که حتی معاون عمرانی استاندار فارس نیز اعتراض خود را اعلام کند و از نحوه حضور گردشگر و صرف هزینه در این کلانشهر گلایه داشته باشد در حالیکه استان همسایه به خوبی توانسته گردگشران را جذب و برای پول خرج کردن آنها مکانهایی را فراهم کند.

معاون عمرانی استاندار فارس در این رابطه گفته بود متوسط اقامت گردشگران در چهار سال پیش در این استان 3.5 شب بوده که در حال حاضر به 2.1 کاهش پیدا کرده است.

اردکانی تصریح کرد: هر گردشگر خارجی در استان همجوار فارس روزانه 600 دلار خرج می کند در حالیکه همین گردشگران در استان فارس و شهر شیراز تنها 170 دلار در روز خرج می کنند.

گردشگر به دنبال تنوع است

اما نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر نبود زیرساختهای مناسب را دلیل کاهش حضور گردشگران در این کلانشهر دانست و گفت: در زمینه های گردشگری سرمایه گذاریهای لازم انجام نشده و محدودیتهایی را که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایجاد کرده باعث عدم حضور سرمایه گذار در برخی از نقاط شهر است.

جعفر قادری با اشاره به اینکه هیچگونه فعالیت نوین و متنوعی برای گردشگران در این شهر وجود ندارد، یادآور شد: گردشگران خارجی علاوه بر اینکه دیدن حافظ ، سعدی و تخت جمشید را در دستور کار خود قرار می دهند انتظار مواجه شدن با فعالیت های متنوع را نیز دارند که متاسفانه هیچگونه سرمایه گذاری برای ایجاد فضاهای متنوع برای گردشگران داخلی و خارجی در این شهر انجام نشده است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شیراز با داشتن پتانسیلهای بسیار توان جذب گردشگران فراوان در زمینه های علمی، ورزشی، مذهبی را دارد ولی هیچکدام از زیرساختهای جذب گردشگر در این موارد مهیا نیست.

قادری تصریح کرد: منطقه سلامت نداریم، دانشگاه در بحث تورهای علمی فعالیت کمی دارد، مجموعه های بزرگ و تالارهای چند منظوره نداریم، مشکلات بخشهای خصوصی برای سرمایه گذاری در این راه نیز همچنان برطرف نشده و در این راستا درخواست گردشگر فراوان برای حضور دراین شهر جای سئوال دارد.

قادری با بیان اینکه برگزاری مسابقات ورزشی مهم یکی از راه های جذب گردشگر است، گفت: سالانه در کشورها و شهر های پیشرفته، مبالغ زیادی را برای کسب میزبانی یک مسابقه ورزشی جهانی و قاره ای هزینه می کنند زیرا حضور ورزشکاران و همراهان یک تیم نمونه ای از وجود گردشگر است اما در این شهر به دلیل نبود امکانات لازم چنین توقعی را نمی توان داشت.

وی تاکید کرد: کدام رویداد ورزشی مهم به میزبانی شیراز برگزار شده که شاهد حضور تیمها و نفرات زیادی از کشورهای مختلف باشیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: با این وضعیت باید نه تنها به فکر توسعه موارد سخت افزاری باشیم بالکه توسعه نرم افزاری را نیز باید در دستور کار خود قرار دهیم.

توسعه گردشگری نیاز به همکاری تمامی دستگاه ها دارد

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در بخش ایرانگردی همانگونه که در ایام خاصی مسافران به شهر های مختلف سفر می کنند شاهد حضور گردشگران در شیراز نیز هستیم.

علی زحمتکش افزود: در ایام نوروز و فصل های دیگر مسافران فراوانی را در این شهر میزبانیم اما باید توجه داشت که توسعه امکانات تفریحی و گردشگری در این کلانشهر لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: در بحث توسعه هتلداری و هتل سازی امکانات ویژه ای را شهرداری شیراز ارائه کرده که سرمایه گذاران بتوانند از آن استفاده کنند.

رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: اگر قرار است به فکر توسعه زیر ساخت ها و افزایش زمان حضور گردشگران در این شهر باشیم باید تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی همکاری لازم را داشته باشند.

باید در نظر داشت که شیراز از تمامی پتانسیلهایی که باید برای گردشگران فراهم باشد بهره می برد اما این ظرفیتها باید به مرحله بالفعل برسد و در راه عملیاتی شدن طرح های مختلفی که برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت دارد از تمامی قوا و نیرو استفاده کرد.

زیرساختهایی برای حضور و اقامت گردشگر نیاز است که فقط بخشی از آن به هتلها و... برمی گردد و بخش دیگر نیز به جاذبه هایی مربوط میشود که گردشگران بعد از بازدید از آثار تاریخی و جاذبه های این چنینی، باید به آن جلب شود.

در این خصوص طرح های جذب گردشگر باید به شکل کارشناسی شده و علمی مورد دقت و بررسی قرار گیرد و روند اجرای آن نیز تسهیل شود.