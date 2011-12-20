سواد آموزی جزء فعالیتهای اصلی آموزش و پرورش در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی حوزه معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با تاکید بر اهمیت سواد آموزی و پیگیری برنامه های این بخش، راه اصلی توسعه کشور را از طریق سواد آموزی عنوان کرد و با بیان اینکه سواد آموزی تاثیر مطلوبی در روند پیشرفت و تعالی جامعه دارد بر پیگیری برنامه های سواد آموزی با به کارگیری تمام توان برای تحقق اهداف تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حضور مسئولان سواد آموزی استان در جلسات ماهانه مدیران مدارس و تشریح و تبیین ماموریت سواد آموزی و پیگیری برنامه های این بخش بیان کرد: عملکرد مدیران مدارس بر اساس همکاری و تلاش آنها برای توسعه سواد آموزی ارزیابی می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با تاکید بر برگزاری مستمر جلسات بهبود کیفیت سواد آموزی، خواستار فضاسازی و انجام امور تبلیغی و استفاده از حمایت استانداری و ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه های جمعی استان کردستان برای ریشه کنی بی سوادی در این منطقه شد.

ساکی در آستانه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بر اجرای برنامه های این هفته تاکید کرد و از تلاش و همکاری دست اندرکاران سواد آموزی در استان کردستان تقدیر کرد و خواستار تلاش روز افزون برای ریشه کنی بی سوادی در سطح جامعه شد.

مدارس بهترین ظرفیت برای توسعه فعالیت های سوادآموزی است



در ابتدای این نشست معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز ضمن تقدیر از حمایت مدیر کل آموزش و پرورش کردستان از برنامه های سواد آموزی، به بیان ضرورت تشکیل جلسات هماهنگی پرداخت و در ادامه با ارائه گزارشی از برخی اقدامات صورت گرفته به طرح مسائل و مشکلات این بخش نیز اشاره کرد.

اکبر عظیمی با تاکید بر بسیج امکانات برای ریشه کنی بی سوادی در سطح کشور برابر برنامه پنجم توسعه، مهمترین ظرفیت آموزش و پرورش برای توسعه سواد آموزی را استفاده از امکانات مدارس عنوان کرد و خواستار بهره گیری از تمامی ظرفیت های این بخش شد و از مدیران مدارس استان خواست در اجرای این برنامه ها به خصوص پالایش اسمی بی سوادان و کم سوادان دست اندرکاران سواد آموزی را یاری و کمک کنند.

وی برگزاری جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی، اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغات و همچنین استفاده از ظرفیت صدا و سیما مرکز کردستان برای توسعه سواد آموزی را از جمله برنامه های این معاونت بر شمرد و خواستار مساعدت و کمک سایر ادارات و دستگاه های دولتی در اجرای برنامه های سواد آموزی شد.

در این نشست مسئولان و کارشناسان حوزه سواد آموزی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مسائل جاری و فعالیت های مورد نیاز در این بخش پرداختند.