حکم لازم الاجرای بازداشت طارق الهاشمی/ تکذیب خبر خروج وی از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات عراق روز گذشته دستور بازداشت طارق الهاشمی به اتهام دخالت در انفجار اخیر در ورودی پارلمان این کشور را صادر کردند.

"عادل دحام" سخنگوی وزارت کشور عراق در این رابطه در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: اعترافات برخی افراد بازداشت شده در پی انفجار اخیر پارلمان حاکی از آن است که این اشخاص محافظان طارق الهاشمی هستند و اعلام کرده اند وی در ناامنی های عراق و حمله به مسئولان دولتی و امنیتی این کشور دست داشته است.

این افراد در ادامه اعترافات خود اعلام کردند که هاشمی برای انجام اقدامات تروریستی درعراق به آنها رقمی حدود 3 هزار دلار پاداش داده است.

وی افزود: حکم بازداشت هاشمی طبق ماده 4 قانون تروریسم و بر اساس نظر 5 قاضی صادر شده و لازم الاجرا است.

در همین راستا خبرگزاری براثا به نقل از یک منبع آگاه عراق که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت: طارق الهاشمی همچنان در اربیل است و خروج وی ازعراق صحت ندارد.

این منبع خاطرنشان کرد: مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق قرار است امروز با هاشمی دیدار کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که برخی رسانه ها اعلام کرده بودند طارق الهاشمی از اربیل به ترکیه سفر کرده است.