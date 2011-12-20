به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مسعود صفی‌یاری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مسائل فرهنگی و تبلیغی استان کردستان که با حضور مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دستگاه‌های فرهنگی استان برگزار شد، حضور مادی و معنوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را در این راستا بسیار مهم و اساسی قلمداد کرد.

وی ضمن تبیین اهمیت برگزاری چنین نشست‌ هایی مشترک با همکاری دستگاه های فرهنگی استان کردستان بر ارزیابی دقیق و آسیب‌ شناسی کارشناسی فضای فرهنگی این استان بر ارزیابی تهدیدها و فرصت ‌ها با توجه به نقاط ضعف و قوت فعالیت های فرهنگی در کردستان تاکید کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان به اهم تهدیدها و فرصت‌های این استان پرداخت و عنوان کرد: برخورداری از تنوع اقوام، ماندگاری خاطرات و آثار معنوی دوران دفاع مقدس، وجود مساجد، اماکن متبرکه و امامزادگان از جمله فرصت‌ های موجود در این استان به شمار می رود و در کنار این فرصت ها تلاش دشمن برای ایجاد شکاف بین مردم با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله شبکه‌های ماهواره ‌ای از تهدیدهای جدی در کردستان است.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان یادآور شد: این استان پس از سفر مقام معظم رهبری عرصه جدیدی را در زمینه ‌های مختلف به ویژه در حوزه فرهنگی تجربه می ‌کند و در همه زمینه‌ها در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از انسجام فرهنگی موجود در این استان، تیم فرهنگی کردستان را تیمی پرانگیزه عنوان کرد و گفت: هر یک از اعضای این تیم در جایگاه خود و در انجام ماموریت‌ های محوله قدم‌های موثری را برمی‌دارند.

حجت ‌الاسلام سید غلام عباس موسوی مدیرکل آموزش و اعزام دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در این جلسه به تبیین برنامه‌ها و طرح ‌های دفتر در خصوص تقویت اعزام مبلغ عمومی و تخصصی و همچنین آموزش‌های کاربردی ویژه علمای شیعه و سنی پرداخت و تقویت گروه‌های دینی و اجرای طرح بشیران جوان در این استان را از برنامه‌های این دفتر عنوان کرد.

حجت‌الاسلام صادق گل‌زاده مدیرکل ارتباطات و حوزه‌های مجازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در سخنانی به بیان فرصت‌ ها و بسترهای موجود در حوزه مجازی در راستای تبلیغ دین و تقویت زیرساخت‌ های لازم پرداخت و گفت: باید نهایت استفاده را از فضای مجازی برای ارتقای سطح فعالیت‌های دینی و فرهنگی ببریم.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام محرم علی فراشی مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل اموزش و پرورش کردستان، مدیر حوزه علمیه خواهران و معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه برادران استان و معاون اوقاف و امور خیریه کردستان نیز به نقطه نظرات و دیدگاه‌ های خود در خصوص مسائل تبلیغی استان و لزوم انسجام و هماهنگی در فعالیت‌ های تبلیغی و بهره ‌روری حداکثری از ظرفیت‌های موجود پرداختند.

