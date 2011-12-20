160 هیئت مذهبی در شهرستان قروه فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام شاه‌علی رستمی در مراسم تجلیل از مسئولان هیئت‌های مذهبی فعال این شهرستان به فعالیت 160 هیئت مذهبی در قروه اشاره کرد و اظهارداشت: این تعداد بیشترین آمار در سطح استان را شامل می شود و این مهم نشان دهنده میزان مشارکت مردم در راستای برگزاری برنامه های دینی و مذهبی است.

وی عنوان کرد: این تعداد هیئت مذهبی در طول دهه اول ماه محرم بیش از 350 عنوان برنامه سوگواری، مذهبی و فرهنگی در این شهرستان اجرا کرده‌اند و هم اکنون نیز با مشارکت فعال هیئت های مذهبی برنامه های بسیار خوبی همزمان با دهه سوم ماه محرم در شهرستان قروه در حال اجراست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه بیان کرد: در دهه اول محرم 135 مبلغ و مبلغه به منظور تبیین اهداف قیام امام حسین‌(ع) و فرهنگ‌ سازی در زمینه عزاداری‌ ها و جلوگیری از تحریف آن به مساجد و تکایای شهر و روستاهای این شهرستان اعزام شدند.

رستمی در پایان یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با توجه به نیاز در ماه صفر 35 مبلغ به روستاها و شهرهای این شهرستان اعزام می ‌شود.