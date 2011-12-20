ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه دوشنبه در نشست مشترک دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان اظهار داشت: ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی با هدف ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان یک امر لازم و ضروری است.

وی گفت: با توجه به ادغام اخیر دو وزارت خانه با هم و به دنبال آن ادغام وظایف و مسئولیتهای این وزارتخانه ها ضرورت همکاری و تعامل این دستگاه ها نیز بیش ازپیش نمایان شد و انتظار می رود این تعامل و هماهنگی گامی موثر در راستای یکپارچه سازی سیاستگذاری ها و استراتژی ها باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان افزود: تدوین رویکردهای جدید در زمینه مدیریت های کلان مانند ارتقاء بهره وری، توانمند سازی منابع انسانی، توجه به نوآوری وخلاقیت، مهارت آموزی و اقتصاد مبتنی بر دانایی ضرورتی انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت استان محسوب می شود.

اسدی در بخش دیگری ازسخنان خود رویکرد و ماموریت اصلی این اداره کل جدید را حمایت و صیانت از نیروی کار، گسترش و ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی، توسعه سهم بخش تعاون در فضای فعالیتهای اقتصادی، تکیه بر تعاون و گسترش چتر تعاونیها، اصلاح ساختار و روشها در قلمروهای بیمه ای برشمرد.

وی با اشاره به اقدام مثبت دولت دهم در ادغام وزارتخانه ها گفت: این ادغام شرایطی را فراهم کرده است تا سیاست گذاری ها و تعیین استراتژی ها و برنامه ریزی ها را یکپارچه انجام داد و منافع بزرگتر و بیشتری درحوزه تعاون و اشتغال و سایربخشها لحاظ شود.

اسدی افزود: با توجه به محدودیت جامعه هدف ما تا قبل از این ادغام ایجاد وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی درکشور، علاوه بر فوایدی که در بخش اشتغال و تعاونی ایجاد کرده است، شرایط و بستر مناسب تری را برای ارائه خدمات به قشر وسیعتری از جامعه ایجاد کرده است.

اسدی در پایان گفت: بدون شک دستیابی به اهداف منشورکاری، برنامه ها و استرتژیهای جدید بدون همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های تابعه وزارت خانه میسر نمی شود.

این نشست با حضور ادارات تامین اجتماعی، بهزیستی، بیمه خدمات درمانی، بانک توسعه تعاون، درمان تأمین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری، سازمان بازنشستگی، بانک مهر ایران، آموزش فنی و حرفه ای، صندوف مهر امام رضا (ع)، اتاق تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.