در گفتگو با مهر اعلام شد: تعیین تکلیف اجرای 46 اقدام ملی نقشه جامع علمی در سال 90

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به زودی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تشکیل جلسه می دهد و برنامه های بخشی از دستگاهها را که تاکنون برای ما ارسال کرده اند ارزیابی می کنیم.

وی افزود: آن بخشی از اقدامات ملی که امسال قابلیت اجرایی شدن را پیدا می کنند، ابلاغ می کنیم نتیجه اش را نیز دریافت خواهیم کرد.

مخبر دزفولی یادآور شد: آن بخشی از اقدامات ملی که ممکن است به امسال نرسد برای اجرا در سال آینده نهایی شده و ابلاغ می شوند.

به گزارش مهر، 23 مردادماه 85 مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کردند: "نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان‌بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم."

نقشه جامع علمی کشور پس از تلاش بسیار و مشارکت بیش از 2 هزار استاد دانشگاه و حوزه و صاحب نظر اندیشمند، 800 مرکز علمی تحقیقاتی، برگزاری 6 هزار ساعت نفر جلسه، انجام 300 هزار نفر ساعت کار کارشناسی، برگزاری 61 جلسه به همراه 51 هزار صفحه اسناد پشتیبان تنظیم شد و در نهایت روز سه شنبه 17 اسفند ماه سال 89 با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

با تشکیل ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، مقرر شد 46 اقدام منتخب نقشه جامع علمی کشور پس از تصویب در چهارمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه برای اجرا در سال 90 انتخاب شود.