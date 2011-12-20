اصناف بهترین ظرفیت برای توسعه و پیشرفت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات اصناف و بازاریان سنندج که با حضور سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: رفع مشکلات اصناف از دغدغه های اصلی مسئولان است چرا که این قشر بهترین ظرفیت در راستای رسیدن به توسعه و پیشرفت جامعه به شمار می روند.

وی افزود: اگر چه مشکلات و نارسایی هایی در فعالیت کسبه و بازاریان وجود دارد اما انتظار می رود با ارائه راهکارهایی نو و راه حل های جایگزین و همچنین با حفظ حرمت شغلی بتوانیم مشکلات موجود را رفع کنیم.

فرماندار شهرستان سنندج گفت: با وجود اینکه رفع مشکلاتی همچون مقابله با دست فروشی و سد معبر برعهده شهرداری است اما فرمانداری و سایر دستگاه ها باید خود را موظف به حمایت و پشتیبانی برای اجرای این طرح بدانند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اصناف در شهرستان سنندج خواستار مقابله با سد معبر و دست فروشی و همچنین تسریع در صدور پروانه های کسب از سوی شهرداری شد.

سیروس شاه غیبی از به ثبت رسیدن تعاونی مسکن مهر اصناف و بازاریان شهر سنندج با هدف تامین مسکن این قشر خبر داد و بیان کرد: انتظار می رود با مشارکت و همراهی خود اصناف در زمینه رفع مشکلات این قشر برنامه ریزی بهتری در دستور کار قرار گیرد.

در پایان این جلسه مهدی شریعتی شهردار سنندج نیز از تشکیل کمیته ای ویژه برای حل مشکل دست فروشان خبر داد و گزارشی از جلسات و برنامه های در دست اقدام این کمیته ارائه کرد.