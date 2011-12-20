حضور حداکثری مردم در صحنه وظیفه اصلی مجریان انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصوری در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه اظهار داشت: برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم وظیفه و رسالت اصلی مجریان است و به همین دلیل انتظار می رود با هماهنگی و تعامل بهتر این مهم در شهرستان بانه به بهترین شکل ممکن عملیاتی شود.

وی در ادامه سخنان خود به بحث حریم امنیتی مرزها و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: هماهنگی های لازم برای تامین امنیت برگزاری انتخابات در شهرستان بانه صورت گرفته است و انتظار می رود که همه مسئولان و دست اندرکاران این بخش مسئله انتخابات را به عنوان اولویت اصلی برنامه های کاری خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان بانه به چهار رسالت اصلی مجریان برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: مشارکت حداکثری مردم و ایجاد شور و انگیزش و شادی همراه با آرامش خاطر، امانتداری انتخابات، عدالت محوری و قانون مداری در بحث برگزاری انتخابات از جمله چهار اولویت اصلی است که باید مورد توجه متولیان و جریان این بخش قرار گیرد.

منصوری ضمن تاکید بر این نکته که مسئولان ادارات ضمن اعلام بی طرفی از همه کاندیداها و عدم استفاده از امکانات اداری به نفع یا علیه هر کاندید اظهار داشت در صورت مشاهده هرگونه موارد با شدت با مدیر خاطی برخورد قانونی می شود.

وی در پایان به بحث ارزشیابی مسئولان ادارات، بحث هسته های حفاظت اجتماعی و پیشگیری از جرائم، بحث دقت در حفاظت از موارد امنیتی در برابر توطئه عوامل دشمن و تسریع در ایجاد میز خدمت در سطح ادارات این شهرستان اشاره کرد و پیگیری این موارد را مورد تاکید قرار داد.

