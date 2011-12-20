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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۹

جدول اعطای بورس به برگزیدگان صنعتی شریف

جدول اعطای بورس به برگزیدگان صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف به دانشجویان حائز رتبه ‌های برتر در المپیاد علمی دانشجویی و آزمون کارشناسی ارشد سال 91 بورس تحصیلی اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد به رتبه های برتر در المپیاد علمی دانشجویی و آزمون کارشناسی ارشد سال 91 بورس تحصیلی اعطا می کند.

جدول اعطای بورس تحصیلی به برگزیدگان صنعتی شریف

ردیف رتبه  مدت زمان بورس تحصیلی
1 رتبه های 1 تا 3 المپیاد علمی 12 ماه بورس تحصیلی
2 رتبه های 1 تا 3 آزمون کارشناسی ارشد 12 ماه بورس تحصیلی
3  رتبه های 4 تا 6 آزمون کارشناسی ارشد 9 ماه بورس تحصیلی 
4 رتبه های 7 تا 10 آزمون کارشناسی ارشد  6 ماه بورس تحصیلی 

بورسیه‌های تحصیلی بلاعوض و به مبلغ ماهیانه 150 هزار تومان خواهد بود.

این بورس تحصیلی فقط به دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف که در دوره کارشناسی ارشد آن ثبت نام کرده و شاغل به تحصیل هستند، تعلق می گیرد.

مهلت اعلام درخواست کتبی بورس، به همراه ارائه کارنامه آزمون یا المپیاد، برای واجدان شرایط در 31 تیرماه سال 91 است و آخرین مهلت بررسی پرونده متقاضیان 31 شهریورماه سال آینده خواهد بود.

در صورت تامین اعتبار، بورسها از مهرماه 1391 پرداخت می شود.

کد مطلب 1488364

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