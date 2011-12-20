جدول اعطای بورس به برگزیدگان صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد به رتبه های برتر در المپیاد علمی دانشجویی و آزمون کارشناسی ارشد سال 91 بورس تحصیلی اعطا می کند.
جدول اعطای بورس تحصیلی به برگزیدگان صنعتی شریف
|ردیف
|رتبه
|مدت زمان بورس تحصیلی
|1
|رتبه های 1 تا 3 المپیاد علمی
|12 ماه بورس تحصیلی
|2
|رتبه های 1 تا 3 آزمون کارشناسی ارشد
|12 ماه بورس تحصیلی
|3
|رتبه های 4 تا 6 آزمون کارشناسی ارشد
|9 ماه بورس تحصیلی
|4
|رتبه های 7 تا 10 آزمون کارشناسی ارشد
|6 ماه بورس تحصیلی
بورسیههای تحصیلی بلاعوض و به مبلغ ماهیانه 150 هزار تومان خواهد بود.
این بورس تحصیلی فقط به دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف که در دوره کارشناسی ارشد آن ثبت نام کرده و شاغل به تحصیل هستند، تعلق می گیرد.
مهلت اعلام درخواست کتبی بورس، به همراه ارائه کارنامه آزمون یا المپیاد، برای واجدان شرایط در 31 تیرماه سال 91 است و آخرین مهلت بررسی پرونده متقاضیان 31 شهریورماه سال آینده خواهد بود.
در صورت تامین اعتبار، بورسها از مهرماه 1391 پرداخت می شود.
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