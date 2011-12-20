برش شهرستانی طرح جامع پیشگیری از اعتیاد تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیواندره اظهار داشت: تدوین برش شهرستانی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان کردستان الزامی است چرا که بدون برنامه ریزی در شهرستان ها نمی توان به نتیجه مناسبی در حوزه کلان دست یافت.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان دیواندره گفت: اگرچه شهرستان دیواندره از لحاظ آلودگی به مواد مخدر جزء شهرستانهای سفید محسوب می شود اما بسنده کردن به وضعیت سفید شهرستان در حال حاضر و غفلت از برنامه ریزی بلندمدت در زمینه پیشگیری از اعتیاد، می تواند صدمات جبران ناپذیری برای شهرستان داشته باشد.

فرماندار شهرستان دیواندره در ادامه از تشکیل گروه کارشناسی تدوین برش شهرستانی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد خبر داد و گفت: این گروه باید با در نظر گرفتن الزمات سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و با عنایت به توانمندیها و شرایط شهرستان نسبت به نگارش برش شهرستانی این سند اقدام کند.

نقشبندی در پایان مشارکت و همکاری مردم را بهترین شیوه برای مقابله با اعتیاد عنوان کرد و افزود: زمانی تلاش ها و اقدامات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی نتیجه دارد که اقشار مختلف مردم نیز در راستای مقابله جدی با این پدیده خانمان سوز مشارکت و همکاری بهتری داشته باشند.