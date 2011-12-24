دلایل تقسیم مقطع ابتدایی به دو دوره سه ساله/ جداسازی مدارس در دراز مدت

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح چگونگی استقرار جدید نظام آموزشی 6-3-3 در مدارس کشور در سال تحصیلی آینده گفت: کل نظام آموزشی کشور 12 ساله است که به دو دوره 6 ساله ابتدایی و متوسطه تقسیم می شود و در مرحله بعد هر مقطع به دو دوره سه ساله تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در واقع استراتژی ما این است که در دراز مدت به سمتی حرکت کنیم که دوره ابتدایی را هم به دو دوره سه ساله تقسیم کنیم اما در سال تحصیلی آینده تاکید اصلی بر استقرار 6 سال دوره ابتدایی است.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره دلیل تقسیم مقطع ابتدایی به دو دوره سه ساله گفت: تفاوت معناداری بین مبانی روحی، روانی و عاطفی دانش آموزان پایه اول با ششم ابتدایی وجود دارد در واقع در سه سال اول دانش آموزان تشابهات زیادی از لحاظ روحی روانی دارند که با دانش آموزان پایه چهارم تا ششم بسیار متفاوت است.

سه سال اول ابتدایی باید به مهدکودک شباهت داشته باشد

نوید ادهم با بیان اینکه باید فضای مدرسه، معلمان، روابط درون مدرسه ای با سن دانش آموزان متناسب سازی شود، اظهار کرد: از اندازه میز و صندلی تا رنگ آمیزی مدرسه، ساختمان، وسایل ورزشی و چیدمان باید متناسب با سن دانش آموزان شود؛ در واقع سه سال اول باید شباهت به مهدکودک داشته باشد.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش در ساخت و ساز مدارس در آینده به سمت جداسازی مدارس سه پایه اول ابتدایی از سه سال دوم خواهد رفت و بنده در جلسه مدیران استانی اعلام کردم که از سال تحصیلی آینده اگر مواردی بود که دو مدرسه ابتدایی کنار هم باشند با جابه جایی دانش آموزان یکی را به سه پایه اول و دیگری را به سه پایه دوم اختصاص دهند؛ البته باید این در صورتی باشد که موجب عذاب دانش آموزان و خانواده آنها نشود.

یک معلم برای سه پایه

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره جزئیات "نظام دوری" که در آن معلم سه پایه اول ابتدایی یک نفر خواهد بود، گفت: در نظام دوری معلم پایه اول به همراه دانش آموزان به پایه دوم و در سال تحصیلی بعد از آن به پایه سوم خواهد رفت و پس از آن دوباره به پایه اول بازگشته و با دانش آموزان کلاس خود به پایه های بالاتر می رود.

نویدادهم در پاسخ به این پرسش که " آیا در نظام دوری، تخصص معلمان در تدریس جایگاهی ندارد؟ " بیان کرد: در سه پایه اول ابتدایی نیازی به تخصص آنچنانی نیست چرا که اصل بر آموزش عمومی و مهارتها است؛ یعنی دانش آموزان در این دوره با مهارتهای انسانی و زندگی، سخن گفتن و شنیدن و ....آشنا می شوند اما در سه سال دوم معلمان تخصصی تر خواهند شد.

محتوای کتاب ششم ابتدایی همان کتابهای پنجم و اول راهنمایی است

وی با اشاره به کتابهای پایه ششم ابتدایی و محتوای آن گفت: محتوای کتاب ششم ابتدایی شبیه به اول راهنمایی است که با پنج دبستان نیز متناسب سازی شده و براساس برنامه درسی ملی است؛ در واقع حوزه یادگیری در این دوره تغییر می کند.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره اینکه آیا قرار است در این مدت زمان کوتاه کتابها تالیف شود، گفت: همکاران ما در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی مشغول هستند و ان شاء الله به سال تحصیلی آینده خواهیم رسید.

نوید ادهم در پاسخ به این پرسش که معلمان پایه ششم ابتدایی چه کسانی هستند، گفت: هم اکنون در حال برنامه ریزی برای این موضوعات هستیم.