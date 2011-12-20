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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

منتظری:

روزانه دو کتاب تازه در گلستان رونمایی می شود

روزانه دو کتاب تازه در گلستان رونمایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: روزانه دو کتاب جدید از نویسندگان برجسته استان رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری در حاشیه نمایشگاه کتاب استان افزود: این کتاب ها هر روز در حاشیه ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان رونمایی می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، رشد و تو سعه فعالیتهای فرهنگی را نمودی بارز از جامعه فرهنگ مدار عنوان کرد.
 
وی افزود در ششمین نمایشگاه بزرگ سالجاری 350 ناشر شرکت داشته و تعداد کتابها در نمایشگاه را 35 هزار عنوان اعلام کرد.
 
منتظری در بخش دیگری اهداء کتاب به یکصد مسجد، تجهیز 60 پایگاه نیروی انتظامی، در هر روز رونمایی از 2 کتاب از نویسندگان برجسته، نشست علمی و فرهنگی در طول 6 جلسه، اجرای برنامه های قصه گویی و... را از دیگر فعالیتهای فرهنگی نمایشگاه دانست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: نشست شورای فرهنگ عمومی با هدف شیوه ترویج فرهنگ مطالعه باید شکل بگیرد.

نمایشگاه کتاب گلستان از روز دوشنبه در نمایشگاه بین المللی گرگان آغاز به کار کرد و تا چهارم دیماه ادامه دارد.
کد مطلب 1488371

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