دانشجوی قزوینی در جشنواره نوآوران بسیجی کشور سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شکری آغدلاغ، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) موفق به کسب رتبه سوم نهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر شد.



اختراع دانشجو کارشناسی ارشد شیمی زهرا شکری آغدلاغ تحت عنوان تهیه و تولید پنج ترکیب دوتره در نهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر به مقام سوم دست یافت.

با تولید حلال های دوتره وابستگی کشور به این مواد که جزء اولین مواد تحریمی بود رفع شد.

با تولید این محصولات با کاربرد های استراتژیک، ایران در ردیف هشت کشور سازنده این محصولات در جهان پیوست.

ترکیبات دوتره کاربرد های زیادی برای شفاف سازی و تحقیقات پیشرفته دانشگاهی دارند و برخی کاربردهای دیگر نظیر حلال برای شناسایی ترکیبات جدید سنتزی با استفاده از NMR، ردیابی سیر واکنش های پیچیده ی شیمیایی، بهینه سازی خواص داروها، ساخت پلیمرهای بسیار پیشرفته تا فیبرهای نوری و پلیمرهای با کاربرد در رآکتورهای اتمی هستند.

با موفقیت به دست آمده در راستای سنتز ترکیبات دوتره، باب جدیدی در تحقیقات علمی کشور گشوده شده و منجر به اعتلای هرچه بیشتر مرزهای دانش نوین در کشورمان می شود.

همچنین ساخت این ترکیبات راه را برای ساخت سایر ترکیبات هموار کرده است و هم اکنون هشت پروژه ساخت این محصولات در دست اجراست.

تولید این محصولات از دو جنبه رفع تحریم و عدم نیاز به واردات این نوع حلال ها و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و علوم مرتبط به آن، حائز اهمیت است.

استاد راهنمای این دانشجو، دکتر شهریار غمامی دانشیار گروه شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بوده است.