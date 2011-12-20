بازار سکه بنزین 700 تومانی در جایگاهها/ قبوض نجومی مصرف گاز را مهار نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از صدور دستور اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط رئیس کابینه دولت دهم، برای نخستین بار در سطح کشور بنزین به عنوان پرطرفدارترین حامل انرژی به صورت سه نرخی عرضه شد.

بر این اساس علاوه بر فروش بنزین یارانه ای با نرخ 100 و 150 تومان، بنزین نیمه یارانه ای معمولی و سوپر با نرخ 400 و 500 تومان و بنزین آزاد 700 و 800 تومانی هم در سطح جایگاه ها عرضه شد.

در حال حاضر موجودی ذخیره بنزین یارانه ای خودروهای شخصی به کمترین میزان پس از سهمیه بندی کاهش یافته است و پیش بینی می شود با توجه به روند مصرف روزانه یک تا 2 میلیون لیتری، ذخیره بنزین 100 تومانی کارتهای هوشمند سوخت تا پایان سالجاری صفر شود.

در شرایط فعلی و به ویژه در روزهای پایانی ماه بر خلاف کاهش فروش بنزین نیمه‌‌یارانه ای و یارانه ای، میزان فروش بنزین آزاد در سطح جایگاه‌های کشور رونقی قابل توجه‌ای یافته است به طوری‌که هم اکنون به طور متوسط روزانه بین 10 تا 14 میلیون لیتر بنزین آزاد توسط مردم خریداری می شود.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می دهد، در یکسال نخست اجرای قانون هدفمندی‌ها در مجموع بیش‌ از 21.5 میلیارد لیتر بنزین در کشور سوزانده شده که از کاهش حدود چهار درصدی مصرف این فرآورده استراتژیک نسبت به یکسال پیش از آن حکایت می‌کند.

در یکسال نخست از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 21 میلیارد و 597 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که بیانگر متوسط مصرف روزانه 59.1 میلیون لیتر است.

مقایسه بنزین مصرف شده در این مدت با یکسال پیش از آن (28 آذر 1388 تا 28 آذر 1389) با مصرف 22 میلیارد و 496 میلیون لیتر بنزین، از کاهش 899 میلیون لیتری معادل چهار درصد حکایت می‌کند.

این در حالی است که با اجرای سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه 1386 نرخ مصرف بنزین روندی کاهشی داشته است، به طوری‌که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر طرح سهمیه‌بندی یا قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی‌شد، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود 100 میلیون لیتر در روز می‌رسید.

حامل انرژی کل مصرف در سال اول هدفمندی کل مصرف در یکسال پیش از اجرای هدفمندی میزان کاهش یا افزایش مصرف متوسط مصرف روزانه در سال اول هدفمندی بنزین 21.5 میلیارد لیتر 22.4 میلیارد لیتر 4 درصد کاهش 59.1 میلیون لیتر گاز طبیعی 150.6 میلیارد متر مکعب 146.8 میلیارد متر مکعب 2.6 درصد افزایش 412.7 میلیون مترمکعب گازوئیل 33.6 میلیارد لیتر 34.3 میلیارد لیتر 2 درصد کاهش 92.2 میلیون لیتر

قبوض نجومی هم مصرف گاز را مهار نکرد

به گزارش مهر، با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.



مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه اعمال شده است) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.



با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از 360 شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.



از سوی دیگر با توجه به اینکه برای زمستان سالجاری تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه می شود اما این نرخ برای دوره تابستانی دستخوش افزایش‌هایی خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران در 365 روز نخست اجرای فاز نخست این جراحی اقتصادی، در مجموع بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهی حدود 150 میلیارد و 621 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است.

به‌ این ترتیب متوسط مصرف گاز طبیعی در این مدت بدون احتساب گاز مصرف شده در بخش‌های عملیاتی (تاسیسات صنعت نفت)، تزریق و صادرات، حدود 412.7 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

در این مدت بخش خانگی به تنهایی 54.9 درصد از مجموع گاز مصرفی را سوزانده که معادل 82 میلیارد و 752 میلیون متر مکعب (متوسط مصرف روزانه 226.7 میلیون متر مکعب) بوده و این درحالی است که مقایسه مصرف گاز در یکسال نخست از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با یکسال پیش از آن گویای آن است که در این مدت مصرف گاز کل کشور 2.6 درصد و مصرف گاز خانگی 11.6 درصد رشد داشته است.

در یکسال پیش از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (28 آذر 1388 تا 28 آذر 1389) در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها 146 میلیارد و 848 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده که 50.4 درصد آن یعنی حدود 74 میلیارد و 133 میلیون متر مکعب مربوط به بخش خانگی بوده است.

در یکسال گذشته بیشترین مصرف گاز کل کشور مربوط به بهمن ماه 1389 بوده با مصرف 15 میلیارد و 461 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و کمترین میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهی به خرداد ماه امسال به مصرف 10 میلیارد و 592 میلیون متر مکعب برمی‌گردد.



همچنین بیشترین مصرف گاز خانگی در یکسال اول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به دی ماه 1389 با مصرف 11 میلیارد و 552 میلیون متر مکعب گاز و کمترین مصرف گاز خانگی به تیر ماه با سه میلیارد و 656 میلیون متر مکعب بوده است.

تجزیه و تحلیل آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد، در 273 روز ابتدایی سالجاری یعنی از اول فروردین تا 27 آذر ماه در کل کشور حدود 104 میلیارد و 459 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 0.4 درصد رشد داشته است.

از ابتدای سال تاکنون حدود 49 میلیارد و 163 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی سوزانده شده که با توجه به سرمای کم سابقه آبان ماه، در مجموع مصرف گاز خانگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

کاهش مصرف گازوئیل در 365 روز نخست هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش مهر، در 365 روز گذشته 33 میلیارد و 641 میلیون لیتر گازوئیل در بخش حمل و نقل مصرف شده که بیانگر متوسط مصرف روزانه 92.2 میلیون لیتر است.

مقایسه گازوئیل مصرف شده در نخستین سال از اجرا قانون هدفمندی یارانه‌ها با یکسال پیش از آن بیانگر اینست که از 28 آذر 1388 تا 28 آذر 1389 در مجموع 34 میلیارد و 345 میلیون لیتر گازوئیل معادل متوسط روزانه 94 میلیون لیتر در بخش حمل و نقل مصرف شده است.

به این ترتیب مصرف این فرآورده نفتی در یکسال گذشته نسبت به سال پیش از آن 704 میلیون لیتر معادل حدود 2 درصد کاهش داشته است.

در این زمینه بیشترین مصرف بنزین در یکسال گذشته مربوط به شهریور امسال با میانگین مصرف 64.3 میلیون لیتر در روز و کمترین میزان مصرف مربوط به بهمن سال گذشته با میانگین مصرف روزانه 52.8 میلیون لیتر بوده است.

درخصوص گازوئیل نیز بیشترین میزان مصرف در بخش حمل و نقل در یکسال گذشته مربوط به آبان امسال با متوسط مصرف 104.8 میلیون لیتر در روز و کمترین میزان آن مربوط به سه روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با متوسط مصرف 62.7 میلیون لیتر در روز بوده است.