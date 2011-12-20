سرعت کند ارائه خدمات دولت الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات در تلاش است تا راههای بهتر خدمت رسانی از طریق دفاتر آی سی تی را در روستاها ایجاد کند، اظهار داشت: امروز با شعارهای چهارگانه دولت در تلاش هستیم تا با ارائه خدمات دولت الکترونیک از طریق این دفاتر تعالی کشور را محقق کنیم.

وی با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت و بالابردن امکانات رفاهی برای روستائیان تصریح کرد: دفاتر آی سی تی روستایی در واقع از نظر معنا و مفهوم تلاش دارند تا احساس شهروند بودن را به روستائیان القا کنند.

تقی پور هدف اصلی این دفاتر را توسعه ارتباطات و دسترسی به عموم روستائیان عنوان کرد و افزود: در دولت نهم و دهم تعداد دفاتر آی سی تی روستایی از هزار دفتر به 10 هزار دفتر افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه 35 هزار روستای کشور دارای ارتباط هستند و حتی در روستاهای دورافتاده از طریق ماهواره این ارتباط برقرار است، افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه 3 هزار و 500 روستای دیگر نیز دارای تلفن خانگی خواهند شد.

وی از برنامه ریزی برای اتصال تمامی روستاهای کشور به اینترنت باند پهن خبر داد و گفت: این طرح متناسب با نیاز روستائیان عملیاتی خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: در صدد هستیم که 6 هزار روستای کشور را در برنامه پنجم توسعه به دفاتر آی سی تی مجهز کنیم و در این راستا بحث گسترش شبکه ملی اطلاعات را نیز خواهیم داشت.

تقی پور گفت: هزار و 400 نوع خدمت دستگاههای دولتی باید از طریق دفاتر آی سی تی روستایی ارائه شود.