به گزارش خبرنگار مهر، فرشید مثقالی یکی از چهرههای شناخته شده هنر ایران، آثار خود را به گالری هما میبرد.
مثقالی تصویرگر کتابهای کودکان، سال ۱۳۲۴ در اصفهان به دنیا آمد و پس از به پایان رساندن دوره ی دبیرستان، در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۴۹ از این دانشکده دانش آموخته شد.
مثقالی چند سالی در دفتر روابط عمومی سازمان برنامه و مجله "نگین" کار کرد و سپس در "کیهان بچهها" به کار تصویرسازی پرداخت. او برای نخستینبار کتاب "کره اسب سیاه" از سری کتابهای "پیک" را به شکل سیاه و سفید تصویرگری کرد. نخستین کتاب رنگی که تصویرگری کرد، "خروس زری، پیرهن پری" احمد شاملو از انتشارات نیل بود.
پس از آن تصویرگری کتاب "جمشید شاه" از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به او سفارش داده شد و چند سال بعد "ماهی سیاه کوچولو" را به تصویر کشید. همان سال(۱۹۶۹) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اولین بار در نمایشگاه بینالمللی کتاب کودک بولونیا در ایتالیا شرکت کرد و تصویرگری "ماهی سیاه کوچولو" برنده جایزه اول نمایشگاه شد.
این کتاب، آن سال در دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا نیز دیپلم افتخار گرفت. در سال ۱۹۷۴، فرشید مثقالی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نامزد دریافت جایزه اندرسن شد و این جایزه را از آن خود کرد.
فرشید مثقالی یکی از شاخصترین چهرههای فرهنگی قرن بیستم ایران است و بسیاری از هنرها از جمله عکس، گرافیک و تصویرگری معاصر و همچنین انیمیشن با کوششهای او به سرانجام امروزین خود رسیدهاند. گالری هما از روز جمعه دوم دی ماه مجموعهای از مجسمههای این هنرمند را برای علاقهمندان به نمایش خواهد گذاشت.
مجسمههای مثقالی بهزعم بسیاری از هنرشناسان از شخصیترین تجربیات در مجسمهسازی معاصر ایران محسوب میشوند و به دلیل چالش بزرگی که رودرروی سنت خشک مدرنیستی قرار دادهاند از جایگاه ویژهای در تاریخ هنر این مرز و بوم برخوردارند.
شهروز نظری، روزنامهنگار و منتقد، در یادداشتی بر این نمایشگاه مینویسد: "او به شکل رشکبرانگیزی همه پیرامونش اعم از نقش، حجم و فحوا را مثقالیزه میکند و انبوه به جا مانده از ماهی سیاه تا چشم آبی و شهر خاکستری تا میراث بهجاماندهاش برای گرافیک و عکس ایران همگی نتیجه تسخیر بصری فحول او بر هر چیز غیر مثقالیست. مثقال او برای هنرش، بازی طویلیست که کودکی شاید یا باید، از طریق آن بر جهان پیش رویش فائق آید و راز جاودانگی در همین جدی گرفتن بازی بزرگ است در مقام هنر."
این نمایشگاه تا 13 دی ماه در گالری هما ادامه خواهد داشت و همهروزه از ساعت 10 تا 13 و 15 تا 19 به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، بین ظفر و نیایش، کوچه بابک بهرامی، پلاک 58، ورودی از درب پارکینگ، مراجعه کنند.
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