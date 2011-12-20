لزوم ارتقا فعالیتهای فرهنگی در کردستان/ ویژگی های استان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با نمایندگان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار داشت: تقویت و ارتقاء جایگاه فعالیت های فرهنگی و دینی در استان کردستان یک امر لازم و ضروری است که انتظار می رود با بهره گرفتنه از تمامی ظرفیت های استان اقدامات خوبی در این بخش عملیاتی شود.

وی به بیان اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر نگاه فرهنگی در مدیریت ها پرداخت و از تلاش های دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری و مساعدت این دفتر با معاونت فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور قدردانی کرد و استقبال روحانیان و طلاب اهل سنت از دوره های دانش افزایی و آموزش های کاربردی را بیانگر صحیح بودن مسیر فعالیتهای فرهنگی در این منطقه دانست.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان خواستار استمرار برگزاری دوره های آموزشی و تنوع در ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی و بهره مندی از توانمندیهای اساتید برجسته و مطرح کشوری و منطقه ای در این امر شد و گفت: برگزاری دوره های مختلف آموزشی زمینه را برای ارتقاء فعالیت های این بخش فراهم می کند.

حجت الاسلام شاهرودی استان کردستان را به عنوان یک استان فرهنگی با مردم بسیار مهربان و دین مدار معرفی کرد و از علمای کشور خواست برای آشنایی هرچه بیشتر با مردم و مشاهده صفا و معنویت مردم کردستان به این استان سفر کنند تا زمینه برای معرفی هر چه بهتر ویژگی های منحر به فرد این استان به مردم دیگر نقاط کشور فراهم شود.

حجت الاسلام محرم علی فراشی مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور از آمادگی این مرکز برای بالاتر بردن کیفیت و کمیت همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر نیز همکاری های خوبی در این بخش وجود دارد که زمینه برای تقویت این همکاری ها فراهم است.

مهدی صفی یاری مسئول فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی، خواستار برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات کشوری هنرهای آسمانی ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کشور به میزبانی استان کردستان شد.