جهش ترابری قم از سد پویا تهران عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور برای تعیین تیم های صعود کننده به مرحله پلی آف شامگاه دوشنبه آغاز شد و طی آن لیگ برتری ها در 6 مسابقه حساس به مصاف یکدیگر رفتند که با برتری تیم های صدرنشین و قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال همراه بود.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری خارج از خانه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برابر تیم بسکتبال پویا تهران به میدان رفت و در پایان دیداری حساس و نفس گیر موفق به شکست میزبان خود و کسب دو امتیاز این دیدار شد.



در این دیدار بازیکنان تیم بسکتبال جهش ترابری قم با انگیزه جبران امتیازات از دست رفته در نیم فصل نخست مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور برابر میزبان خود بازی بسیار خوبی ارائه کردند و در سه کوارتر این دیدار تیم برتر میدان بودند.



برتری تیم بسکتبال جهش ترابری قم در جدال خارج از خانه مقابل تیم بسکتبال پویا تهران در همان کوارتر نخست مشخص شد و این شاگردان سیدعباس آقاکوچکی بودند که توانستند میزبان را با حساب 21 بر 18 شکست دهند.



در کوارتر دوم باز هم این تیم بسکتبال جهش ترابری قم بود که برتری خود را مقابل تیم پویا تهران ادامه داد و توانست با حساب 25 بر 21 میزبان خود را شکست داده و نیمه نخس ترا با برتری 46 بر 39 به سود خود به پایان برساند.



در نیمه دوم باز هم برتری از آن تیم بسکتبال جهش ترابری قم بود و طی آن شاگردان سیدعباس آقاکوچکی توانستند با نتیجه 19 بر 17 میزبان خود را از پیش رو برداشته و با اعتماد به نفس بیشتری برای کسب پیروزی تلاش کند.



بسکتبالیست های تیم پویا تهران که در دیدار رفت دو تیم در سالن بسکتبال دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم توانسته بودند تیم بسکتبال جهش ترابری قم را با شکست مواجه کنند، در کواتر پایانی با حساب 22 بر 18 از سد جهش ترابری گذشتند اما در مجموع با حساب 83 بر 78 در این دیدار خانگی مغلوب تیم بسکتبال جهش ترابری قم شدند.



در مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور 12 تیم حضور دارند که بعد از رقابت در 11 هفته دور رفت، در 11 هفته دور برگشت نیز با یکدیگر به رقابت می پردازند تا در نهایت چهره قهرمان و البته نمایندگان کشورمان در پیکارهای بسکتبال قهرمانی غرب باشگاه های آسیا نیز مشخص شود.



شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در تیم بسکتبال جهش ترابری قم پنجشنبه این هفته در هفتمین بازی خانگی خود را در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در مصافی حساس میزبان تیم بسکتبال شهرداری گرگان خواهند بود.