دانشگاه هندی دکان دلالی برای دانشجویان ایرانی/ پذیرش مازاد بر ظرفیت

محمدحسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اعتبارسنجی دانشگاههای علوم پزشکی هند گفت: در حال حاضر 13 دانشگاه علوم پزشکی هندوستان که توسط وزارت بهداشت معتبر اعلام شده اند و به جز این 13 دانشگاه، هیچ دانشکده و دانشگاه دیگری مورد تایید نخواهد بود.
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند خاطرنشان کرد: البته ممکن است تعداد دانشگاههای علوم پزشکی مورد تایید در هندوستان به حدود 25 دانشگاه افزایش پیدا کند اما هیچ دانشکده اقماری تحت نظارت این دانشگاهها برای تحصیل دانشجویان ایرانی در هند معتبر نیست. بلکه از این پس ادامه تحصیل چه در رشتههای علوم پزشکی و چه در رشتههای غیر پزشکی هند فقط در دپارتمانها و دانشکدههای داخل خود دانشگاههای اعلام شده وزارت علوم و وزارت بهداشت معتبر است.
وی افزود: متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی راجیو گاندی بنگلور که فعلاً در فهرست وزارت بهداشت است به صورت ستادی عمل میکند و آنچنان دپارتمان و واحد دانشگاهی ندارد بلکه دانشکدههای کم کیفیت اقماری و تحت نظارت زیادی در منطقه دارد که حتی بعضی از دیپلمهای سیمکشی فنی و حرفهای را برای دندانپزشکی پذیرش دادهاند.
رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند با یادآوری اینکه 5 دانشگاه صاحب نام پونا، بنگلور، میسور، مدراس و مهار اشترا از اول اکتبر 2011 از فهرست وزارت بهداشت حذف شدهاند، به مهر گفت: دانشکدههای اقماری کم کیفیت دانشگاه راجیو گاندی بنگلور بیشتر دکان درآمدی دلالها و موسسات متخلف هستند.
وی افزود: افرادی که نمیتوانند در دانشگاههای معتبر پذیرش بگیرند به سراغ دانشکدههای کمکیفت و غیرمعتبر میروند به طوری که حدود 70 درصد از کل حدود 1200 نفر دانشجوی ایرانی در رشتههای پزشکی طی 7 سال گذشته وارد این دانشکدهها در هند شدهاند که بعضاً امکاناتشان از بعضی دبیرستانهای ایران نیز کمتر است و بخاطر پول حتی مازاد ظرفیت دانشجوی ایرانی گرفتهاند.
محمدحسین کریم اضافه کرد: طی 7 سال گذشته فقط 30 درصد دانشجویان ایرانی در رشتههای پزشکی وارد 17 دانشگاه معتبر هند شدهاند که از امکانات و قانونمندی نسبتاً خوبی برخوردارند.
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